Hayal gücü ve bilim ön planda

Hayal gücü ve bilimin ön plana çıkarıldığı “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”, 28-29-30 Eylül tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenlenmesi planlanan festivalle ilgili yapılan açıklamada, böyle bir festival düzenleme fikrinin dünyanın geldiği açmazdan kaynaklandığı belirtildi. Festivale evrensel denmesinin nedenini ise sadece uluslararası değil, evrenler arası hayallerinin olduğu vurgusu yapıldı. Eş zamanlı olarak hedefledikleri US3F Academy ile bu alanın içeriklerinde ihtiyaç duyulan becerilerin meraklılarını yetiştirecekleri bir okulu hayata geçirecekleri de ifade edildi.