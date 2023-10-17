“Hayal” miniklerle buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB), müzikli çocuk oyunu “Hayal”, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde prömiyer yaptı. “Her şey hayal etmekle başlar” sözünden hareketle sahnelenen eserde, çocukların sınırların ötesinde hayal kurma gücüyle neler başarabileceği ve hedeflerine ulaşma konusunda nasıl etkili olabileceği, hayalle gerçek arasında bir yolculukla işleniyor. Çağrı Köktekin’in yazıp yönettiği eserde, “Hayal”i Busegül Yalçın, “Anneanne”yi Özlem Abacı, “Büyükbaba”yı Erdem Sakarya, “Pizza Dilimi Adam”ı Anıl Önder yorumladı. Oyun 22 Ekim'de, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde tekrar sahnelenecek.