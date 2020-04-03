Hayata dair her şey Şehir Ekranı'nda

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını engellemek için yapılan "evde kal" çağrıları toplumda karşılık buluyor. Esenler Belediyesi evde kalan vatandaşlarına kültür sanat etkniliklerini, dijital yayın platformu Şehir Ekranı TV üzerinden online olarak sunuyor. Şehir Ekranı TV yayınladığı kültürel etkinliklerin yanı sıra, sosyal hayata dair hazırladığı yeni içerikleri ve birbirinden değerli konuklarıyla yapacağı canlı yayınlarıyla hayata dair her şeyi vatandaşın evinde beğenisine sunuyor.

“Müzik Evinizde”, “Yarışma Evinizde”, “Konser Evinizde”, “Tiyatro Evinizde” ve “Spor Evinizde” başlıklarıyla hayata geçirilen yeni içeriklerle, vatandaşların moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneği de sergiliyor. 1 Nisan Çarşmaba günü itibariyle yeni içeriklerle yayın hayatına devam eden Şehir Ekranı TV’de, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’nin uzaktan eğitim dersleri de devam ediyor.

Şehir Ekranı TV’nin yeni içeriklerinde evde spor yapmak isteyenler için Fitness Eğitmeni Onur Karakurt ile “Evde Spor” programı, çocuklar için Tiyatro Oyuncusu Elif Çelik ile “Elif Ablanızdan Masallar”, kukla gösterileri, gölge oyunları ve çocuk tiyatrosu gösterimleri yer alıyor. Ayrıca 2 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da seminer Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler”, 7 Nisan Salı günü saat 20.30’da yayınlanacak “Berat Kandili Özel” programında ise Dursun Ali Erzincanlı ve Ömer Döngeloğlu konuk olacak.

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Şehir Ekranı Tv’nin bir haftalık yayın akışı ise şöyle;

3 Nisan Cuma

14.00 Gölge Oyunu

15.00 -ESEV Sanat Saati- Konservaturara Hazırlık

16-00- ESEV Sanat Saati-Fotografçılık

17.00- ESEV Sanat Saati-Bağlama

19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması

20.30 Kayahan Özel Programı

21.30 Bahçevan

4 Nisan Cumartesi

11.00 Kukla Oyunu

13.00 Çocuk Tiyatrosu

19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması

20.30 Bahçevan

21.00- Her Sanat

5 Nisan Pazar

11.00 Kukla Oyunu

13.00 Çocuk Etkinliği

18.00 Vefatının 120. Yılında Gazi Osman Paşa

19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması

20.30 Türkü Gecesi – ESEV Eğitmenleri

21.30 Sağlam Kafa

6 Nisan Pazartesi

14.00 Gölge Oyunu

19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması

20.30 Ahuzar – Konser

21.30 Dahi

7 Nisan Salı

14.00 Gölge Oyunu

19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması

20.30 Berat Kandili Özel - Dursun Ali Erzincanlı - Ömer Döngeloğlu

22.00 Kur'an-ı Anladıkça Mahmut Toptaş

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