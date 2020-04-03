Hayat Hayata dair her şey Şehir Ekranında
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Hayata dair her şey Şehir Ekranı'nda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası dünya çapında yapılan "Evde kal" çağrısına "Evde Kal Esen Kal" sloganıyla destek veren Esenler Belediyesi, hayata dair her şeyi Şehir Ekranı TV’de online olarak vatandaşların evine götürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehir Ekranı'nda türkü geceleri de yaşanıyor.
Şehir Ekranı'nda türkü geceleri de yaşanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımını engellemek için yapılan "evde kal" çağrıları toplumda karşılık buluyor. Esenler Belediyesi evde kalan vatandaşlarına kültür sanat etkniliklerini, dijital yayın platformu Şehir Ekranı TV üzerinden online olarak sunuyor. Şehir Ekranı TV yayınladığı kültürel etkinliklerin yanı sıra, sosyal hayata dair hazırladığı yeni içerikleri ve birbirinden değerli konuklarıyla yapacağı canlı yayınlarıyla hayata dair her şeyi vatandaşın evinde beğenisine sunuyor.

“Müzik Evinizde”, “Yarışma Evinizde”, “Konser Evinizde”, “Tiyatro Evinizde” ve “Spor Evinizde” başlıklarıyla hayata geçirilen yeni içeriklerle, vatandaşların moral ve motivasyonlarının artırılması hedeflenirken, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneği de sergiliyor. 1 Nisan Çarşmaba günü itibariyle yeni içeriklerle yayın hayatına devam eden Şehir Ekranı TV’de, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)’nin uzaktan eğitim dersleri de devam ediyor.

Şehir Ekranı TV’nin yeni içeriklerinde evde spor yapmak isteyenler için Fitness Eğitmeni Onur Karakurt ile “Evde Spor” programı, çocuklar için Tiyatro Oyuncusu Elif Çelik ile “Elif Ablanızdan Masallar”, kukla gösterileri, gölge oyunları ve çocuk tiyatrosu gösterimleri yer alıyor. Ayrıca 2 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da seminer Hayati İnanç ile “Can Veren Pervaneler”, 7 Nisan Salı günü saat 20.30’da yayınlanacak “Berat Kandili Özel” programında ise Dursun Ali Erzincanlı ve Ömer Döngeloğlu konuk olacak.

Şehir Ekranı Tv’nin bir haftalık yayın akışı ise şöyle;

  • 3 Nisan Cuma
  • 14.00 Gölge Oyunu
  • 15.00 -ESEV Sanat Saati- Konservaturara Hazırlık
  • 16-00- ESEV Sanat Saati-Fotografçılık
  • 17.00- ESEV Sanat Saati-Bağlama
  • 19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması
  • 20.30 Kayahan Özel Programı
  • 21.30 Bahçevan
  • 4 Nisan Cumartesi
  • 11.00 Kukla Oyunu
  • 13.00 Çocuk Tiyatrosu
  • 19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması
  • 20.30 Bahçevan
  • 21.00- Her Sanat
  • 5 Nisan Pazar
  • 11.00 Kukla Oyunu
  • 13.00 Çocuk Etkinliği
  • 18.00 Vefatının 120. Yılında Gazi Osman Paşa
  • 19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması
  • 20.30 Türkü Gecesi – ESEV Eğitmenleri
  • 21.30 Sağlam Kafa
  • 6 Nisan Pazartesi
  • 14.00 Gölge Oyunu
  • 19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması
  • 20.30 Ahuzar – Konser
  • 21.30 Dahi
  • 7 Nisan Salı
  • 14.00 Gölge Oyunu
  • 19.00 - Evde Kal Bilgi Yarışması
  • 20.30 Berat Kandili Özel - Dursun Ali Erzincanlı - Ömer Döngeloğlu
  • 22.00 Kur'an-ı Anladıkça Mahmut Toptaş

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