Hayati Sır'ın yeni kitabı Masumiyet raflardaki yerini aldı

"Alacakaranlık kuşağına sokulmaya çalışılan bu dünyanın ümidi çocukluğunu, masumiyetini kaybetmemiş olanlardır. İnsanın büyüdükçe içindeki çocukluğunun büyümemesi gerek. Kitap bizi İlâhî Aşk’a davet ediyor. Masumiyeti korumanın Aşkla mümkün olduğunu ve koskocaman kâinatın küçücük kalbimize nasıl sığabileceğini söylüyor.