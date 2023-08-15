Hayati Sır'ın yeni kitabı Masumiyet raflardaki yerini aldı

Araştırmacı, yazar Hayati Sır
Araştırmacı, yazar Hayati Sır'ın kaleme aldığı Masumiyet adlı yeni kitabı, Hayygrup Yayıncılık A.Ş. tarafından yayımlandı.
'Geleceğimizin kurtuluşu için bir çağrı'
Kitap, yeryüzünün bugünkü acı durumunu ve küresel sistemin. Çocukların masumiyetlerini ellerinden nasıl aldığını anlatıyor ve insan neslinin korunabilmesi için toplu bir uyanışa çağırıyor.
Akılları kalplerinden ayrı düşmüş, çocukluğunu kaybetmiş, ekran bakışlı büyüklerin, çocukların ellerine o karanlık ekranları vererek, içi katkı dolu bebek mamalarını yedirerek ve hiç açmamaları gereken Wi-Fi’lerini kapatmayarak onları o yakıcı radyasyon denizinin içine attıklarını gözler önüne seriyor.