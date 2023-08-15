|
Hayat

Hayati Sır'ın yeni kitabı Masumiyet raflardaki yerini aldı

Araştırmacı, yazar Hayati Sır'ın Masumiyet adlı son kitabı yayımlandı. Küresel sistemin çocukların masumiyetinin ellerinden nasıl aldığını anlatan kitap, mekanik olarak büyütülen çocukları ve geleceği korumayı amaçlıyor.

17:28 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Araştırmacı, yazar Hayati Sır

Araştırmacı, yazar Hayati Sır

Araştırmacı, yazar Hayati Sır'ın kaleme aldığı Masumiyet adlı yeni kitabı, Hayygrup Yayıncılık A.Ş. tarafından yayımlandı.


'Geleceğimizin kurtuluşu için bir çağrı'

Kitap, yeryüzünün bugünkü acı durumunu ve küresel sistemin. Çocukların masumiyetlerini ellerinden nasıl aldığını anlatıyor ve insan neslinin korunabilmesi için toplu bir uyanışa çağırıyor.


Akılları kalplerinden ayrı düşmüş, çocukluğunu kaybetmiş, ekran bakışlı büyüklerin, çocukların ellerine o karanlık ekranları vererek, içi katkı dolu bebek mamalarını yedirerek ve hiç açmamaları gereken Wi-Fi’lerini kapatmayarak onları o yakıcı radyasyon denizinin içine attıklarını gözler önüne seriyor.



Hayati Sır, çocukluğunu kaybetmemiş büyüklere seslenerek,
"Alacakaranlık kuşağına sokulmaya çalışılan bu dünyanın ümidi çocukluğunu, masumiyetini kaybetmemiş olanlardır. İnsanın büyüdükçe içindeki çocukluğunun büyümemesi gerek. Kitap bizi İlâhî Aşk’a davet ediyor. Masumiyeti korumanın Aşkla mümkün olduğunu ve koskocaman kâinatın küçücük kalbimize nasıl sığabileceğini söylüyor.
İnsanın, maddenin karanlığından kurtulduğunda, düşüncelerini terk ettiğinde ve kendi hislerine güvendiğinde ruhunun özgür kalabileceğini anlatıyor. Bütün hayat aslında, ‘bir’ histir ey çocuk. Hissettiğin an yaşayacaksın. Durdurmayacaksın. His. Cennet’tendir. Hissettiklerinin önünü aklın keser. Dünya aklın. Oysa Cennet. ‘Bir’ histir”
dedi.


#Hayati Sır
#Masumiyet
#kitap
#kültür
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Motosiklet modelleri ve fiyatları