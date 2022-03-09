Hayat Hayatın ritmini hisseden kadınlar
AKTÜEL

Hayatın ritmini hisseden kadınlar

Genç ve dinamik mobilya markası Bellona 8 Mart Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı ile bir araya geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayatın ritmini hisseden kadınlar
​Hayatın ritmini hisseden kadınlar.

Çalışma hayatında cinsiyet eşitliği ilkesini benimseyen Türkiye’nin lider mobilya markalarından Bellona, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Bellona Kadın Basketbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Program öncesinde Bellona Kadın Basketbol takım oyuncularının başarı hikayelerini anlattıkları röportaj programa renk katarken,#HayatınRitminiHissedenKadınlarhastagi ile de sosyal medyada yoğun bir şekilde yer aldı. Hayatın ritmini spor ve başarıyla yakalayan Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Kadınlar Günü’ne özel paylaştıkları mesajlarla da izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Etkinlikte konuşan BellonaGenelMüdürü MustafaKaramemiş;

''Toplumsal ve sosyal sorumluluklarımızın bilincinde olarak iş ve spor dünyası başta olmak üzere her alanda kadınlarımızı desteklemeye ve çalışma hayatındaki fırsat eşitliğini her konuda olduğu gibi cinsiyet eşitliği konusunda da tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.'' dedi.

Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
TÜMOSAN üretti

TÜMOSAN üretti

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.
Bol bolnasihat çekiyorlar

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.