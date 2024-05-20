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Hayat

Haydarpaşa buluntularına arkeopark

Müzeler Haftası kapsamında, Haydarpaşa Kazı Alanı’nda yapılan çalışmalara ilişkin “Kazıdan Müzeye Bir Eserin Hikayesi” etkinliği düzenlendi.

04:00 - 20/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:03 - 20/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Haydarpaşa Kazı Alanı’nda yapılan toplantıda, 2018 yılından itibaren yürütülen süreçte karşılaşılan arkeolojik kalıntılar anlatıldı. Verilen bilgilere göre Haydarpaşa bölgesindeki ilk gar, 1872 yılında yapılıyor. Bölgedeki kazı çalışmalarının tarihi, garın inşa edildiği yıllara kadar uzanıyor. Kazılarda ortaya çıkartılan eserlerle ilgili, müzedeki 1890 yılında düzenlenen envanter kayıtlarında, iskeletlerin, mezar stellerinin bulunduğu ve bunların Rum Metropolitan Müzesi’ne teslim edildiği bilgisi düşülmüş. Ama bunlar hep buluntu kaydı olarak geçiyor ve bunun dışında herhangi bir işlem yapılmıyor. Şimdi ise o gün ortaya konulmayan bilgiler toparlanıp düzenleniyor. Kazıda bulunan eserlerin envanteri çıkartılarak, inşaat sürecinin bitmesinin ardından buluntuların sergilenmesi için bölgede arkeopark oluşturulması düşünülüyor.

Hüseyin Yıldırım

HİTLER TEHLİKESİNE KARŞI SIĞINAK

Bölgede, prehistorik dönem dışında, İkinci Dünya Savaşı’nda, Alman lider Hitler’in Trakya’ya kadar ilerlemesi sonrasında yapılan bir sığınağa da rastlanıyor. Toplantıda konuşan arkeolog Hüseyin Yıldırım, kazılarda ağırlıklı olarak, erken Bizans dönemine ait kalıntılarla karşılaştıklarını belirterek şu bilgileri aktarıyor: “Burada görülen yapılar arasında bir hamam kompleksi var. Aslında bu yapılar, bir liman arkası bölgesine ait eserler. Uzun deniz yolu seyahatlerinden sonra en büyük ihtiyaçlardan birisi hiç şüphesiz temizlenmek. Biz de yaptığımız çalışmalarda bir hamama rastladık. Bu anlamda bölge hem hamam hem kilise hem de kamu yapılarıyla tam olarak bir liman bölgesi hüviyeti taşıyor. Bu bölgeyi, ‘Kalkedon Antik Kenti’nin Batı Limanı’ olarak tanımlıyoruz.”



#Aktüel
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#Haydarpaşa Kazı Alanı
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