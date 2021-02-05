Hayırsever çiftten rekor bağış: Cami inşaatına 5 milyon 300 bin lira destek

Sivas valiliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 20 Temmuz'da temeli atılarak yapımına başlanan, 17 bin metrekare alanda aynı anda 2 bin 400 kişinin namaz kılabileceği cami ve külliyeye hayırsever vatandaşların desteği sürüyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Merkez Cami ve Külliyesi Yaptırma Yaşatma Derneği Muhasibi Ali Kılıç, hayırsever Feyzullah ve Feride Muntazam çiftini evlerinde ziyaret etti.

"İnsanoğlu için imrenilecek bir davranış"

Cami inşaatı için bağışlanan 5 milyon 300 bin liranın dekontunu hayırseverden alan Ayhan, dernek makbuzunu da aileye teslim etti. Ayhan, hayırsever aileye teşekkür ederek, "Bugün çok hayırlı bir iş için buradayız. Hayırsever büyüklerimiz, yıllardır bankada muhafaza ettiği dünyalık tüm birikimini, Sivas için anlamlı olan, Sivas'ın ortasına inşa ettiğimiz Merkez Cami ve Külliyesi için bağışladı. Çok güzel ve özel bir duygu. İnsanoğlu için imrenilecek bir davranış." ifadelerini kullandı.

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"Her gelen geçen sizi hayırla yad edecek"

Bu duygunun herkese nasip olamayacağını belirten Ayhan, şunları kaydetti: "Sivas hayırseverliği ön planda olan bir şehir. Sivaslıların genetiğinde bu hayırseverlik var. İnşallah onların destekleriyle camimiz en kısa zamanda bitecek. Hayırsever büyüklerimizin isimlerini de her zaman hem kalbimize hem de camimizin uygun bir yerine yazacağız. Her gelen geçen sizi hayırla yad edecek, bol bol dua edecekler.

Buradan tüm varlıklı vatandaşlarımıza, imkanı olanlara sesleniyorum, yalan, geçici dediğimiz bu dünyada yapacakları en güzel iş, güzel eserler bırakmak, bağışta bulunmak, hayırda yarışmak."

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"Bu parayı gönül rahatlığıyla bağışlıyoruz"

Hayırsever 90 yaşındaki Feyzullah Muntazam ise eşiyle yıllarca yurt dışında çalıştıklarını, memleket hasreti çektiklerini belirtti. Muntazam, "Yemedik, içmedik biriktirdik. Herkese faydamız dokunsun istedik. Sizin de emeğinizi, gayretlerinizi görünce tüm birikimimizi bu camiye bağışlama kararı aldık. Bu parayı gönül rahatlığıyla bağışlıyoruz, çok mutluyuz. Allah herkese bu duyguyu yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. Rabb'imize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

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