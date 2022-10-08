Hayat Hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi Hakka yürüdü
AKTÜEL

Hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi Hakk'a yürüdü

Yaptığı hayırlarla tanınan iş adamı Hacı Hakkı Ekşi, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında Hakk'a yürüdü. Hakkı Ekşi Vakfı Onursal Başkanı Ekşi, 9 Ekim Pazar günü İstanbul Ümraniye Madenler Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde öğlen vakti kılınacak olan cenaze namazı sonrası Çekmeköy Ekşioğlu mezarlığı aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi Hakka yürüdü
​Hayırsever iş adamı Hacı Hakkı Ekşi Hakk'a yürüdü.

Rize'nin İkizdere ilçesi Tulumpınar köyü eşraflarından, Türkiye'nin her bölgesinde hayır eserleri ile tanınan Hakkı Ekşi Eğitim Kültür Sağlık Vakfı Onursal Başkanı iş adamı Hacı Hakkı Ekşi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Hacı Hakkı Ekşi, bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

CENAZE PROGRAMI

  • Ekşi, 9 Ekim Pazar günü İstanbul Ümraniye Madenler Hacı Hakkı Ekşi Camii’nde öğlen vakti kılınacak olan cenaze namazı sonrası Çekmeköy Ekşioğlu mezarlığı aile kabristanlığında toprağa verilecek.

HACI HAKKI EKŞİ KİMDİR?

1936 yılında Rize-İkizdere ilçesi Tulumpınar Köyü'nde Hacı İbrahim-Halime çiftinin 8. çocuğu olarak dünyaya gelen Hacı Hakkı Ekşi, çocuk yaşlarda köyünde aile bireyleri ile çalışmaya başladı. 1953 yılında Hacı İdris-Asiye çiftinin kızı Emine Kahraman'la evlenen Ekşi'nin bu evlilikten Hatice, İbrahim, Meliha, İmdat, Süleyman, Yüksel ve İsmail Hakkı isimlerinde 7 çocukları oldu. Genç yaşta atıldığı iş hayatında ülkedeki önemli projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Hacı Hakkı Ekşi, başarılı çalışma hayatının yanında iş yaptığı her bölgede gerçekleştirdiği hayır işleri ile tanındı.

HAYIRSEVERLİKTE ÖNCÜ OLDU

Komşu vilayet Erzurum'a giderek inşaat işçisi olarak başladığı mesleğine 1958 yılında aldığı ilk taahhüt işi ile müteahhit olarak devam etti. Bu güne kadar yaptığı hayır işlerini daha düzenli yapabilmek için oğulları ile birlikte Hakkı Ekşi Eğitim ve Sağlık Vakfını kurdu. Vakıf olarak öncelikle doğduğu ilçeden başlamak üzere, iş yaptığı her bölgede hayır işleri gerçekleştirdi. Ülkenin her bölgesinde eserleri olan Hacı Hakkı Ekşi, Kur-an Kursu, cami ve sağlık ocağı başta olmak üzere bir çok eser ve yardımları ile hayırseverlikte öncü oldu. Ekşi, Çekmeköy'deki Ekşioğlu Vakfı Hacı Hakkı Ekşi Tesislerinin arazisinin alınmasında da büyük katkı sağlayan isim oldu.

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