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Hayat Hayırsever veresiye defterini sorup tüm borcu ödedi
AKTÜEL

Hayırsever veresiye defterini sorup tüm borcu ödedi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hayırsever, 7 bakkaldaki toplam 40 bin 630 liralık veresiye borcunu ödedi. Market sahibi ilk kez böyle bir şey gördüğünü söyleyip duygulandı.

Haber Merkezi AA
Hayırsever, vatandaşların borcunu ödedi.
Hayırsever, vatandaşların borcunu ödedi.

Bir hayırsever, Zeytinköy Mahallesi'ndeki bakkalları ziyaret ederek veresiye defterlerindeki borçları hesaplattı.

Defterlerdeki 40 bin 630 liralık borcu ödeyen hayırsever, isminin açıklanmasını istemedi.

Tüm veresiye borcu ödedi.

Tüm borcu ödedi

Bakkal Semih Çokal, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle insanlığın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Öğle saatlerinde iş yerine bir kişinin geldiğini anlatan Çokal, "Veresiye defterimiz olup olmadığını sordu. Benden borcunu ödeyemeyenlerin hesabını çıkarmamı istedi. Ben de çıkarıp verdim. Hepsini ödedi ve ayrıldı. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

Market sahibi Mustafa Bayın da 20 senedir bu işi yaptığına işaret ederek, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve duygulandım. Koronavirüs ile mücadele günlerinde çok güzel bir destek oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gizemli hayırsever yine iş başında: 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi
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Gizemli hayırsever yine iş başında: 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi
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