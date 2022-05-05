HAYTAP Başkanı: Fatih Terim kibirli bir insan

TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Av. Ahmet Kemal Şenpolat oldu.

"FATİH TERİM KİBİRLİ BİR İNSAN"

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, "Sayın Terim koronavirüse yakalandığında HAYTAP'ın Facebook sayfasından yapılan paylaşımla neyi kast ettiniz?" sorusuna Şenpolat, "Biz bunun karşılığında 'Büyüklüğünü göster bir hastane yaptır sokak hayvanları için' dedik. Bizim adaklarımızda da yok mudur? Zor durumda kalınınca adak adanır. Biz bu sözleri söylemediğini ispat etmesi için bir fırsat verdik. Terim kibirli bir insan. Dünyaları ben yarattım açıklamasını medyada gördüm" dedi.

HAYTAP'ın Fatih Terim'i hedef alan paylaşımı

"HABERİ FENERBAHÇELİLER YAPSA DA HASTANE AÇMASI LAZIMDI"

Şenpolat'ın Terim'i hedef alan paylaşıma ilişkin açıklamaları şöyle:

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"Oradaki cümleyi vurgulamak istiyorum. Eğer 'Sokak hayvanlarını zehirleyin, öldürün, dağa taşa atın' demediyse ben bunun bir ispat için fırsat olduğunu düşünüyorum. Açıklamanın üzerinden epey bir zaman geçti. Alaçatı'da bir hayvan hastanesi yapıldığını görmedim. Terim yapsaydı biz tebrik ederdik. Terim'in ne kadar kibirli bir insan, 'dünyaları ben yarattım' diyen bir insan olduğunu gördük. Bu haberi Fenerbahçeliler yapmış olabilir, kalkıp Terim'in de buna karşı yapacağı şey tekzip falan değil. Hastane yaptırsaydı başımızın üstünde bir yeri var. Ben kendisinden hala bir hastane açmasını bekliyorum."