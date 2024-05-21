Hayvan Çiftliği İstanbul’da sahnelendi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, mezuniyet oyununu İstanbul’da sahneledi. George Orwell’ın “Hayvan Çiftliği” eserinden uyarlanan oyun, önceki akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Bir çiftlikte yaşayan hayvanların, insan sömürüsünden kurtulmak için çiftliğin yönetimini ele geçirmesini konu alan oyunun yönetmenliğini Volkan Dinç üstlendi. Oyunun dramaturjisi ise Ayhan Akmaz, Fatih Aydın, Durmuş Çetin, Oktay Şanlı, Sümeyye Karasoğur ve Özge Canlıoğlu tarafından yapıldı.