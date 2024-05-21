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Hayat

Hayvan Çiftliği İstanbul’da sahnelendi

04:00 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:49 - 21/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, mezuniyet oyununu İstanbul’da sahneledi. George Orwell’ın “Hayvan Çiftliği” eserinden uyarlanan oyun, önceki akşam Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Bir çiftlikte yaşayan hayvanların, insan sömürüsünden kurtulmak için çiftliğin yönetimini ele geçirmesini konu alan oyunun yönetmenliğini Volkan Dinç üstlendi. Oyunun dramaturjisi ise Ayhan Akmaz, Fatih Aydın, Durmuş Çetin, Oktay Şanlı, Sümeyye Karasoğur ve Özge Canlıoğlu tarafından yapıldı.



#Hayvan Çiftliği
#George Orwell
#Tiyatro
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