Hayvan pazarının gözdesi: Araba fiyatına satılıyor

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.



Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğalar görüyor. Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara ikinci el otomobil fiyatı biçiliyor.

"Daha avantajlı oluyor"

Bir tona yakın olan boğasına 28 bin lira fiyat biçen besici İslam Yıldırım, ”Her yıl olduğu gibi bu yılda en çok ilgi tonluk hayvanlar görüyor. Alıcılar kilogram fiyatından hesaplayarak kurbanlarını alıyor. Daha az kilolu bir kurbana göre tonluk boğalar daha avantajlı oluyor bu yüzden en çok bu boğalar tercih ediliyor” dedi.

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