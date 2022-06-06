Hece dergisinden Kudüs’e özel sayı

Her yıl Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tematik özel sayılarını geleneksel hale getiren Hece dergisi, bu kez Kudüs özel sayısıyla okurlarını selamladı. Genel Yayın Yönetmeni Rasim Özdenören’in öncülüğünde çıkan sayı, Ömer Faruk Ergezen, İbrahim Demirci, Prof. Dr. Muhittin Ataman ve Doç. Dr. Halid Üveysi’nin editörlüğünde hazırlandı. Toplam 60 çalışmanın yer aldığı sayıda, Kudüs şehri çeşitli yönleriyle tanıtılıyor. İbrahim Demirci’nin sunuş yazısıyla başlayan 800 sayfalık Kudüs Özel Sayısı, din, tarih, mekânlar, yakın dönemler, insanlar, sanat -edebiyat- medya, tanıklar şeklinde yedi bölümden oluşuyor. Çok sayıda yerli ve yabancı yazarın çalışmalarıyla katkıda bulunduğu dergide, Arapça ve İngilizce olarak yayınlanmış birçok makale de tercüme edildi.
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