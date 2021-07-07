Hem lezzet hem kültür atlası

MUHAMMED KURTAR

Ünlü şef Ömür Akkor, “Türkiye Gastronomi Atlası” kitabının tanıtımını Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi. Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitapta Akkor’un, seyahatlerinden kendi keşfiyle ortaya çıkardığı lezzet noktaları ve gezi rotaları yer alıyor.

10 BİN KİTAP BAĞIŞLADI

Ömür Akkor, “25 yıldan bu yana il il dolaştığım Anadolu’nun her noktası ayrı bir keşifti benim için. Bu kitapta göreceğiniz çizimlerin ve mutfakların bendeki anıları unutulmaz. Bir şehre giderken nerede ne yenir, neresi görülmelidir, o ilin en lezzetli yemeği nedir bu kitapta çizimlerimle aktarmaya çalıştım. Türkiye Gastronomi Atlası aynı zamanda Anadolu’nun kültür yelpazesini de bize gösteriyor.”

“İyi bir şef olmanız için yemek kültürünün malzemelerini tanımanız gerekir. Anadolu ise dünya mutfağının malzemelerini içinde barından bir kültüre sahip” diyen Akkor, “Ketebe ile yolumuza devam edeceğiz ve doğru yerde doğru noktada anlaştık. Ketebe Yayınevi ile kitaplar gelmeye devam edecek. Yeni kitabım ise iki ciltlik olacak. İlk cildini bu yıl bitirmeye çalışacağım. Ketebe Yayınevi’nin ilgisi ve bu kitabımın satması yeni bir heves yarattı bende. Yeni kitabımın konusu ‘Anadolu’nun

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