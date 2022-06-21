Hayat Hepimizin hikayesi birbirine benziyor
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Hepimizin hikâyesi birbirine benziyor

“Sıradanın Kırılganlığı: Beden Sosyolojisi Hikâyeleri” isimli kitap İnsan Yayınları etiketiyle okurla buluştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hepimizin hikâyesi birbirine benziyor
“Sıradanın Kırılganlığı: Beden Sosyolojisi Hikâyeleri”

“Sıradanın Kırılganlığı: Beden Sosyolojisi Hikâyeleri” isimli kitap İnsan Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Beden sosyolojisi alanında çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Mehmet Emin Balcı editörlüğünde çıkan kitap, aile, çocukluk, gençlik, ölüm gibi farklı konulardaki öyküleri ve bu öykülerin sosyolojik analizlerini barındırıyor. Kitap, özellikle bedensel deneyimlerin ya paranteze alınıp görmezden gelindiği ya da marjinalleştirilmiş birtakım kimliklere sıkıştırıldığı ülkemizdeki beden çalışmaları yazınında, özgün bir yerde durmaya aday. Farklı dünya görüşlerine, sınıfsal pozisyonlara ve kişiliklere sahip gençlerin metinlerinden oluşan eser, hem bedeni sadece birkaç “marjinal deneyim”e indirgemenin ötesine geçiriyor hem de herkese benzeyen yaşamların içindeki biricikliği anlatıyor.

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