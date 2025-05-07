Hepsi geri gönderildi: Yurt dışından gelen 2 bin tondan fazla patates virüslü çıktı

Alınan bilgiye göre, son 2 ay içerisinde Akdeniz üzerinden gemilerle Mersin limanına tonlarca tohumluk patates geldi. Gelen patatesler Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri (bitki sağlığı kontrolü görevlisi) tarafından kontrol edildi.





Yapılan kontrollerde İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli 4 ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogramı tohumluk bin 152 ton 150 kilogram, Almanya menşeli 150 ton patateste 'Potato leafroll polerovirus' (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ve 'Tobacco rattle tobravirus (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Tespit edilen ekseriya tohumluk toplam 2 bin 223 ton 150 kilogram patates geldiği ülkelere geri gönderildi.





Üretimde Türkiye kendi kendine yetiyor

Yurt dışından gelen patateslerin virüslü çıkması dikkat çekerken, Türkiye'deki üretim miktarının yeterli olup olmadığını da akıllara geldi. Fazla verim alınması, besin değerinin yüksekliği, sindiriminin kolaylığı, kullanım alanının geniş olması, her iklimde yetişmesi açısından hemen hemen bütün dünya ülkeleri tarafından üretilip tüketilen patateste Türkiye 15'inci sırada yer alıyor.





Türkiye'de son 5 yılda üretimi 1 milyon artan patateste yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En çok üretim ise 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde başta olmak üzere sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana'da gerçekleştiriliyor. 10 ilde 6 milyon ton patatesin yaklaşık 5 milyon tonu üretiliyor.





Kişi başına tüketiminin 52 kilograma kadar çıktığı patateste Türkiye'nin üretiminin kendinin yetecek kadar olduğu öğrenildi. Türkiye'de üretilen patatesin yeterlilik derecesinin yüzde 103,6 olması nedeniyle düşük miktarda da olsa ihraç edildiği belirtildi.





Zaman zaman farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği öğrenilirken, bu miktarın üretimin yanında yüzde birlerde olduğu ifade edildi.





"Patates tohumunu kendimiz üretiyoruz, dışarıdan gelmesine hiç gerek yok"

Patates üretimin yoğun olduğu iller arasında yer alan Adana'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Doğan, "Patates tohumunu biz kendimiz üretiyoruz, dışardan gelmesine hiç gerek yok. Çoğu tohumu üretiyoruz, bazı tohumlar yurt dışından geliyor" dedi.



