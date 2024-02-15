Klinik Nöropsikolog İnci Birincioğlu, zayıf hafıza için neler yapılması gerektiğiyle ilgili açıklamada bulundu.
Her gün 10 dakika sesli kitap okumak belleği geliştiriyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birincioğlu, belleğin geçmişi, geleceği ve şimdiyi içinde barındıran bir kavram olduğunu ifade ederek zayıf hafıza için neler yapılması gerektiğini şöyle açıkladı:
Birincioğlu, hafıza güçlendiren ilaçların var olduğunu, nöronların arasında bol bol bulunduğunu belirterek kolajenik sistemi aktive eden ilaçların bulunduğuna vurgu yaptı.
Besinlerin kardiyovasküler sistemi ve otonom sinir sistemini etkileyerek bellek ve dikkat üzerinde etki sağladığını aktaran Birincioğlu, "İyi bir kardiyovasküler sistem, bütün vücuttaki damar siteminin iyi çalışması önemlidir. Protein yönünden zengin, sebze yönünden zengin, yeterli karbonhidrat miktarının alındığı, işlenmiş gıdalardan uzak durulan bir beslenme sistemine, bir de yürüyüş eklersiniz bu yeterli olacaktır." dedi.