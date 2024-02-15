"Dikkat sürenizi uzatmakla ilgili her türlü eylem belleğinizi geliştirir bunlar sesli kitap okumak olabilir. Her gün 10 dakika kendi sesinizi duyarak kitap okuyun. Dikkat oyunları, strateji oyunları oynayın. Bunlar sizin dikkat sürenizi artıracaktır. Dolayısıyla bellek performansınızı da artıracaktır."