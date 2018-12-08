Hayat Her şiiribelgeseltadında
KÜLTÜR SANAT

Her şiiri belgesel tadında

Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, vefatının 82. yıldönümü etkinlikleri kapsamında dedesini anlattı: “Dedem her şiiri yaşayarak yazmış olmasıdır. ‘Ne gördüysem onu yazdım. Hayalle yoktur benim işim’ demiştir. Yani bize bir belgesel bırakmış.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mehmet Akif Ersoy
​Mehmet Akif Ersoy

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Yazarlar Birliği tarafından düzenlenen etkinlikle vefatının 82. yılında anıldı. Anadolu Buluşmaları kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Zekeriya Şanlıer’in katılımıyla moderatörlüğünü Yusuf Tosun’un yaptığı söyleşide, Ersoy’un torunu Selma Argon, dedesinin hayatını, arkadaşlıklarını ve eserlerini anlattı. Argon, konuşmasında ilk olarak kendisinden bahsederek, edebiyat ve tarih alanında sürekli çalıştığını halen de çalışmaya devam ettiğini söyledi.

63 YILA ÇOK ŞEY SIĞDIRDI

Mehmet Akif Ersoy’u anlamak için sürekli okuduğunu anlatan Argon, “Onun hakkında yazılmış tüm eserleri de okudum ve inceledim diyebilirim. Her kitapta başka bir şey karşıma çıkıyor ve dedem her seferinde beni hayrete düşürüyor. Yani 63 yıllık hayatına o kadar güzel şey sığdırmış ki insan şaşırıyor” diye konuştu.

HOCALARINDAN İLHAM ALDI

Selma Argon, Mehmet Akif Ersoy’un ilk şiirlerini okul yıllarında yazmaya başladığını hatırlatarak şunları kaydetti: “Dedem ilk yazdığı şiirlerden hiç hoşlanmamış. Onun bugünlere bu güzel eserleri bırakmasının sebebinin hocalarından biri olduğu söyleniyor. Dedemin şiirlerindeki özellik, her şiiri yaşayarak yazmış olmasıdır. Yani bize bir belgesel bırakmış. ‘Ne gördüysem onu yazdım. Hayalle yoktur benim işim’ der. Göremediği yerleri de arkadaşlarından dinlemiştir.” Söyleşi sonunda katılımcılara, Yusuf Tosun’un kaleme aldığı “Akifçe Okumak, Yazmak ve Yaşamak” adlı eseri ile “Bizim Akif” kitabı armağan edildi. Etkinlik kapsamında, Akif’in hayatında önemli bir yere sahip olan Özbekler Tekkesi de ziyaret edildi.

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Selma Argon - Zekeriya Şanlıer

Eserlerinde insanları konuşturur

Mehmet Akif Ersoy’un Osmanlı devletinin en zor dönemlerinde bir sanatçı olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirten Selma Argon, “Dedemin bir özelliği de şiirlerinde insanları konuşturmasıdır. 1908’e kadar hayatı hep insanların arasında geçer. Adım adım Anadolu’yu dolaşırken insanlarla bir arada onların ihtiyaçlarını, nelerden korktuklarını, nelerden hoşlandıklarını görür ve ileride bu tecrübeler milli mücadele günlerinde çok işine yaramıştır. Çünkü insanları çok yakından tanır. Sözü de dinlenen bir insandır. İnsanlara verdiği nasihatlerle de ünlenir her yerde” dedi.

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