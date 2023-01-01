Her yıl 10 milyon kişi ölebilir!

Sağlık konusundaki en önemli başlıklardan biri ise küresel önemi devam ettiği için antimikrobiyal direnç (AMD) oldu. Antimikrobiyal direnç (AMD) herhangi bir mikroorganizmanın, onu ortadan kaldıracak antimikrobiyal tedaviye karşı direnmesi, varlığını sürdürmesi olarak tanımlanıyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkan AMD, önemli bir sağlık tehdidi olarak görülüyor.

G20 Zirvesi’nin ardından konu ile ilgili değerlendirme yapan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Serap Süzük Yıldız, “Antibiyotiklere ya bilinç gelişir ya da direnç” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Yıldız şunları söyledi: “Antimikrobiyal dirence bağlı olarak her yıl yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca direnç oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılında her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından AMD öncelikli sağlık sorunlarının başında geliyor.”