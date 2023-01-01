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Hayat

Her yıl 10 milyon kişi ölebilir!

Hindistan’ın ev sahipliğinde “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” ana temasıyla Yeni Delhi’de düzenlenen G20 Zirvesi sonuç bildirgesinde ekonomik önlemlerin yanı sıra iklim değişikliğine karşı acil harekete geçilmesi ve sağlığın güçlendirilmesi kararları da yer aldı.

Neslihan Önder
04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
AMD, önemli bir sağlık tehdidi olarak görülüyor.

AMD, önemli bir sağlık tehdidi olarak görülüyor.

Sağlık konusundaki en önemli başlıklardan biri ise küresel önemi devam ettiği için antimikrobiyal direnç (AMD) oldu. Antimikrobiyal direnç (AMD) herhangi bir mikroorganizmanın, onu ortadan kaldıracak antimikrobiyal tedaviye karşı direnmesi, varlığını sürdürmesi olarak tanımlanıyor. Özellikle gereksiz antibiyotik kullanımıyla ortaya çıkan AMD, önemli bir sağlık tehdidi olarak görülüyor.


YA BİLİNÇ GELİŞİR YA DA DİRENÇ

G20 Zirvesi’nin ardından konu ile ilgili değerlendirme yapan Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Tek Sağlık Çalışma Grubu Kurucu Başkanı Doç. Dr. Serap Süzük Yıldız, “Antibiyotiklere ya bilinç gelişir ya da direnç” diyerek konunun önemine dikkat çekti. Yıldız şunları söyledi: “Antimikrobiyal dirence bağlı olarak her yıl yaklaşık 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Ayrıca direnç oranının bu hızla artmaya devam etmesi halinde, 2050 yılında her yıl 10 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin ediliyor. Sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından AMD öncelikli sağlık sorunlarının başında geliyor.”


#sağlık
#tedavi
#Hindistan
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