Hayat Her yolculuk bir hikaye
KÜLTÜR SANAT

Her yolculuk bir hikaye

Yolcudan Yolcuya Hikâyeler isimli resim sergisini Tiflis'te açan ressam Akın Ekici, yoğun ilgi gördü. Moğolistan'dan Tiflis'e taşınan sergi, hayatın bir yolculuk olduğunu hatırlatırken katılımcıları kendi iç yolculuklarına çıkmaya davet ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ressam Akın Ekici
Ressam Akın Ekici

Ressam Akın Ekici’nin Yolcudan Yolcuya Hikâyeler sergisinin yeni adresi Tiflis oldu. T.C. Tiflis Büyükelçiliği’nin himayelerinde, Türk Hava Yolları’nın (THY) sponsorluğunda Silk Factory Studio Art Gallery’de açılan sergi, yoğun ilgi gördü.

Yılın ilk sanat sergisi

T.C. Tiflis Büyükleçisi Fatma Ceren Yazgan yapmış olduğu açılış konuşmasında, Büyükelçilik olarak yılın ilk sanat sergisini Türk sanatçısıyla açmış olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

T.C. Tiflis Büyükleçisi Fatma Ceren Yazgan ve Akın Ekici

Yolcudan Yolcuya Hikâyeler ismiyle açılan serginin ismiyle uyumlu olarak Moğolistan'dan Tiflis'e taşındığını ve bu anlamda serginin kendisinin de bir yolcu olduğunu dile getiren Fatma Ceren Yazgan, şöyle konuştu:

“İnsanlar ister diplomat olsun, ister iş insanı, isterse de öğrenci sürekli bir yolculukta. Aslında hayatın kendisi bir yolculuk halidir. Kişinin kendi içine yaptığı manevi yolculuklar her insana özgüdür, hepsi ayrı bir hikâye oluşturur. Sayın Akın Ekici kariyerine büyük bir kurumsal bankada hukukçu ve iş insanı olarak başlasa da yolculuğuna sanatçı olarak devam etmektedir. Tiflis'e taşınan bu değerli sergi ile kendi hikâyesini buradaki sanatseverlere en güzel şekilde aktarmıştır. Türk Büyükelçiliği olarak böyle değerli bir etkinliğe vesile olduğumuz için son derece gururluyuz” dedi.

Yolcudan Yolcuya Hikâyeler amacına ulaştı

Sergiye olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Akın Ekici ise başta T.C. Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan olmak üzere, Büyükelçilik Müsteşarı Gizem Türkgenci Sevim ve Silk Factory Studio Art Gallery’e destekleri ve ev sahipliği için teşekkür etti. Serginin Tiflisli sanat severler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyen Ekici, Yolcudan Yolcuya Hikâyeler sergisinin amacına ulaştığını sözlerine ekledi.

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