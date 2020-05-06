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Hayat Herkes kitap okusun diye Diyanetten dev kampanya
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Herkes kitap okusun diye Diyanet’ten dev kampanya!

Diyanet İşleri Başkanlığı Covid-19 salgını sürecinde Ramazan ayına özel herkes evinde kitap okuyabilsin diye tüm kitaplarında, kargo dâhil yüzde 45 indirim yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt " Başta çocuk ve gençlik yayınları, ilmi edebi halk kitapları, süreli yayınlar olmak üzere toplamda 28 kategoride zengin bir çeşitliliğe sahip yayınlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt açıklama yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayına özel Covid-19 salgını sürecinde #EvdeKal #KitaplaKal sosyal medya etiketleriyle herkes kitap okusun diye tüm kitaplarda, kargo dâhil yüzde 45 indirim yaptığını duyurdu.

Kampanya 20 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olacak.

Kargo ücreti alınmayacak

Başkanlık E-satış sistemi üzerinden alış veriş yapan kitapseverlerin siparişleri adreslerine kargo ücreti alınmadan gönderilecek.

Kitapseverler https://yayinsatis.diyanet.gov... adresinden kitap satın alabilecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt Diyanet Yayınlarından çıkan tüm eserlerde Ramazan ayı boyunca devam edecek %45 indirim kampanyasını şöyle anlattı.

“1982 senesinden beri her Ramazan ayında Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız tarafından düzenlenen Kitap ve Kültür Fuarlarımız ile yıllardır vatandaşlarımız kitapla buluşuyor ayrıca gençlerimiz, çocuklarımız başta olmak üzere her yaş grubundan vatandaşlarımızın ulaşmak istedikleri yayınlara rahat bir şekilde ulaşabiliyordu. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle maalesef bu sene kitap ve kültür fuarlarımız yapılamadı. Biz de Ramazan ayında evinde kalmak zorunda kalan kitapseverlerin kitaptan mahrum kalmamaları ve kitaplarımızı daha iyi imkânlarla alabilmeleri amacıyla tüm yayınlarımızda yüzde 45 indirim yaptık. Başta çocuk ve gençlik yayınları, ilmi edebi halk kitapları, süreli yayınlar olmak üzere toplamda 28 kategoride zengin bir çeşitliliğe sahip yayınlarımızı vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

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