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Hicri yeni yıl başladı

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Hicri 1445 yılı, bugün başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) ve ashabının 1445 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor.

04:00 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hicri 1445 yılı, bugün başladı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve ashabının 1445 yıl önce Mekke’den Medine’ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, ilk kez dün akşam Asya kıtasının güneyi, Avrupa’nın kıtasının neredeyse tamamı ve Afrika kıtasından itibaren görülecek. Muharremde oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela’da Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10’uncu gününe denk gelen 28 Temmuz Cuma günü idrak edilecek.



#Hicri yeni yıl
#İslam
#Din
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