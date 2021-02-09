Hayat Hikayesi bizden ve etkileyici Gönül Dağı usta kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor
AKTÜEL

Hikayesi bizden ve etkileyici: Gönül Dağı usta kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor​

Hikayesi bizden ve etkileyici: Gönül Dağı usta kadrosuyla izleyicisiyle buluşuyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nın izleyicisi sayısı gün geçtikçe artıyor. İzleyenleri derinden etkileyen, eğlendirirken hüzünlendiren hikayesi, Anadolu bozkırının muhteşem güzelliğini sergileyen sahneleri ve usta oyuncu kadrosunun güçlü performansıyla dizi her geçen gün daha çok seviliyor, izleyenleri her cumartesi TRT 1 ekranlarında buluşturuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı'nın Elif hemşiresi Zühre Meğreli
Gönül Dağı'nın Elif hemşiresi Zühre Meğreli

Gönül Dağı kahramanlarının dokunaklı öyküleri de her hafta izleyenlerin yüreklerini burkuyor. Yaşadığı hüzün ve hayal kırıklığı güzel yüzüne yansıyan Elif hemşire ise, çocukluk aşkını kaybedince, duygularını hiçe sayıp kendini hayatın akışına bırakan yaşam hikayesi ile dikkat çekiyor. Anne babası daha çocukken onu terkeden, kimsesizliğin hüznünü yüreğinde taşıyarak dışarıya yansıtmayan Elif hemşire, izlediğimiz son bölümlerde hayatının akışını değiştirecek önemli kararlar arifesine girdi. Kapı komşusu, çocukluk arkadaşı Taner’e olan aşkı hüsranla sonuçlanan Elif, hiç istemediği halde yanlış bir evliliğin eşiğine geldi.

GÖNÜL DAĞI’NIN BAŞARISININ ANAHTARI

Dizide Elif hemşire karakterini son derece başarılı bir şekilde canlandıran genç sanatçı Zümre Meğreli, “Hikayesi çok bizden ve naif olan Gönül Dağı’nın başarısı, kamera önünde ve arkasında canla başla çalışan bir ekip olmasından kaynaklanıyor. Eskişehir’deki soğuk hava, yoğun kış şartları, pandemi tüm zorluklara karşın geceli gündüzlü, çok güzel bir dayanışma ve aile ortamında çalışma gerçekleştiriliyor” diyor.

Gönül Dağı oyuncuları.

“ELİF’İN TÜM ACILARINDA, ÇIKMAZLARINDA CEVAP ARADIĞIMDA ÇOCUKLUĞUNA BAKIYORUM”

Elif’in anne babasından uzakta küçük bir kasabada kardeşiyle birlikte babaannesi tarafından büyütülen, aile sevgisine hasret duygusal ve iyi kalpli bir genç kız olduğunu belirten Zümre Meğreli, canlandırdığı karakteri şöyle anlatıyor:

  • “Elif çok iyi kalpli bir kız, kırılgan, merhametli, bir noktada gayretli ve mücadeleci, çünkü annesi ve babası tarafından küçük yaşta terk edilmiş. Anne ve babanın niyeti bu olmasa da Almanya'ya giderken onları da yanlarına alacaklarını söylüyorlar ama bu gerçekleşmiyor maalesef. Doğal olarak burada çocuklar için bir terkedilme durumu söz konusu. Zeynep için biraz daha kolay çünkü durumu tam olarak anlayamayacak kadar küçük ama Elif hem gidişlerini hem de dönmeyişlerini kavrayacak yaşta. Tek desteği babaannesi oluyor o yüzden babaannesini kaybettiğinde de çok büyük bir yıkım yaşıyor. Küçüklükten beri Elif ve Zeynep, okula giderken babaanneleri tarafından Taner’e emanet ediliyor. Okula beraber gidip beraber dönüyorlar. Bu durum Taner’in etrafında Elif için güvenli bir alan yaratıyor. Sevileceği, terkedilmeyeceği, kötülük görmeyeceği o güvenli kişiye aşık olması da kaçınılmaz oluyor. Bu durum tüm seçimlerini ve tüm hayatını etkiliyor. Dolayısıyla ben Elif’in tüm acılarında, çıkmazlarında, bir cevap aradığımda çocukluğuna bakıyorum aslında…”

“ELİF SEVECEK BİRİNİ ARAMIYOR”

Taner’in Dilek’e karşı duyduğu büyük aşk nedeniyle hayalleri yıkılan Elif hemşirenin istemeden de olsa çaresizliğinden yanlış bir evliliğe doğru sürüklendiğini kaydeden Meğreli şunları söylüyor:

  • “Elif’in nişanlandığı Yaşar, kaba, baskıcı, gösteriş meraklısı yani tamamen zıt karakterler… Elif’in sevemeyeceği biri ama zaten Elif sevecek birini aramıyor. Evlen baskısından kurtulmak için, Taner’in karşısındaki çaresizliğinden giriyor bu yola…”

Zümre Meğreli, karşılıksız bir aşk ve çevre baskısı nedeniyle yanlış bir evliliğe doğru adım adım ilerleyen Elif hemşirenin yerinde olsa nasıl bir yol izleyeceği sorusuna şu karşılığı veriyor:

“İÇİMDE YAŞAYAYIM YILLARCA İNSANI DEĞİLİM BEN”

“Zor bir varsayım, çünkü hiç ortak noktamız yok. Onun koşullarında olsaydım nasıl davranırdım bilmiyorum. Ama Elif gibi davranmazdım sanırım. Böyle ‘İçimde yaşayayım yıllarca’ insanı değilim ben. O anda gerçekleşsin, yaşansın isterim. Olmuyorsa da yoluma devam ederim, asla zorlamam…”

“SAHNEYE ÇIKMAYALI BİR YIL OLUYOR ÖZLEDİM”

Sanat dünyasına tiyatro ile 17 yaşında adım attığını, zaman zaman ara vermesine rağmen hiç bırakmadığını ifade eden Zümre Meğreli, “Dizi film ve sinemada rol almak da çok önemli benim için ama tiyatronun yeri ayrı. Sahneye çıkmayalı bir yıl oluyor neredeyse, çok özledim… Çekim bitince genelde Ankara’ya evime dönüyorum. Evim küçük bir orman gibi, bir sürü çiçeğim var, onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum, terapi gibi oluyor, yorgunluk stres kalmıyor üstümde. Kalan zamanlarımda dizi film izliyorum, kitap okuyorum, yoga, resim yapıyorum….” diyor.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nda başrolleri Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün,Zümre Meğreli ve Ruhi sarı

Gönül Dağı’nın 16. Bölümü, 13 Şubat Cumartesi TRT 1’de

Abone Ol Google News
İsmi Toprak olacak

İsmi 'Toprak' olacak

​Türkiye'nin konuştuğu cinayette tüyler ürperten detay.
Açık alandasatılamayacak

Açık alanda
satılamayacak

​Meyve sebzede yeni düzenleme yolda.
Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni hedefe ulaştı

Katlanabilir<br>iPhone yolda

Katlanabilir
iPhone yolda

​Yeni detaylar ortaya çıktı.

İbn-i Sina<br>koronaya umut oldu

İbn-i Sina
koronaya umut oldu

'​İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu'
Kiralar<br>yarıya indirilebilir

Kiralar
yarıya indirilebilir

​Zordaki esnaf için emsal karar çıktı.
'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

'Bakıp bakıp geri gidiyorum'

​Tabela ve demir çit engelleyemedi sac bariyer kuruldu.

Otomobil fiyatına satıyor

Otomobil fiyatına satıyor

"​Manevi değerleri çok yüksek."

​MHP lideri partisinin grup toplantısında hitap ediyor.
İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu
Hayat

İbn-i Sina'nın ilacı Türk doktorlarına ilham verdi koronaya umut oldu: İtalya'da durumu ağır seyreden 140 hasta kurtuldu

İbni-i Sina'nın ilacı olarak bilinen ve yabani çiğdemden elde edilen ‘kolşisin’in, Kovid-19’un organlara saldırısını durdurduğu belirlendi. Türk uzmanlar Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina’dan esinlenerek kolsişini kalp hastalarında kullandıklarını, başarılı sonuç alındığını, daha sonra dünyada ilgi gördüğünü söylediler. Doç. Dr. Emine Küçükateş,''İtalya’da kovid çok ağır seyrederken, 140 hastada mortaliteyi sıfırlamışlar. Yani kolşisin kullanılan grupta ölüm oranı hiç olmamış'' ifadelerini kullandı.
İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu
Spor

İmza törenine Mustafa Muhammed'in sözleri damga vurdu

Galatasaray Kulübü, devre arasında kadrosunda kattığı 5 futbolcu için basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasına 'besmele' çekerek başlayan Mısırlı futbolcu Mustafa Muhammed, "Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir" dedi.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan 'Boğaziçi eylemlerinde şiddet yoktu' açıklaması: Camı çerçeveyi mı kırdılar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis araçlarının tekmelendiği ve taşlandığı Boğaziçi eylemleriyle ilgili "şiddet olayı yaşanmadı" söylemini yineledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet demokratik bir barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mı kırdılar? Hayır" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.