Hira’ya zorlu yolculuk

Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu Müslümanlar, Mekke’de İslam’ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekanları ziyaret ediyor. Bu mekanların başında, son peygamber Hazreti Muhammed’e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor. Hac görevi için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, sabah namazını Hira’ya ev sahipliği yapan Nur Dağı’nda eda etmek için zirveye tırmanıyor. Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke’nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor. Hira Mağarası’nın yer aldığı alana varmanın coşkusunu yaşayan hacı adayları, gün aydınlanırken Mescid-i Haram ve Mekke’yi kuş bakışı izleme imkanı buluyor. Ezanın okunmasıyla sabah namazını kılan hacı adayları, ardından zirvenin yaklaşık 20 metre aşağısındaki dik kayalıklarla çevrili Hira Mağarası’na inerek şükür namazı kılıp dua ediyor.

BASTONUYLA ZİRVEYE

Zorlu zirve yolculuğuna bastonu ve çevresindekilerin yardımıyla çıkan 73 yaşındaki Neşide Bilici, zorlanmasına karşın kutsal topraklardaki yolculuğunun çok güzel geçtiğini söyledi. Nur Dağı’na tırmanışın manevi hazzını “Dokunsanız ağlayacağım” sözleriyle dile getiren Bilici, “Askerlerimize Allah yardım etsin. Müslüman kardeşlerimiz nerede eziliyorsa Allah onlara yardım etsin” duasında bulundu. Hacı adaylarından Selahattin Sertkaya da duygularını, “Çok güzel, bundan daha güzeli yok. Zordu ama değer. Peygamberimiz’in nuru burada, bunu görmek ne güzel” sözleriyle ifade etti. Bazı Türk hacı kafilelerinin, Türk bayrağı açarak Nur Dağı’nın zirvesinden Kabe’yi selamladıkları gözlendi.