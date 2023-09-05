Hititoloji kongrede konuşuluyor.

1990’dan bu yana geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin 12’ncisi dün İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) başladı. Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen kongre, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Hitit kültürü ve tarihine ışık tutan kongrede, yapılan kazılardan elde edilen pek çok yazılı belge ve arkeolojik eser ilk defa tanıtılıp, üzerine tartışılacak. Kongre, bilimsel etkinliklerin yanı sıra “Dünyanın limit aşımına karşı harekete geç” sloganıyla çevresel duyarlılık oluşturmayı da hedefliyor. Beş gün sürecek olan kongrenin pazar günü gerçekleşen galasında ise farklı mesleklerden konuşmacılar; edebiyat, sanat, gastronomi gibi alanlarla Hititleri ilişkilendirerek günümüzde farklı alanlarla kurduğu bağ konuşuldu.