Hititoloji kongrede konuşuluyor.
1990’dan bu yana geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Hititoloji Kongresi’nin 12’ncisi dün İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) başladı. Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenen kongre, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde ve Hitit Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Hitit kültürü ve tarihine ışık tutan kongrede, yapılan kazılardan elde edilen pek çok yazılı belge ve arkeolojik eser ilk defa tanıtılıp, üzerine tartışılacak. Kongre, bilimsel etkinliklerin yanı sıra “Dünyanın limit aşımına karşı harekete geç” sloganıyla çevresel duyarlılık oluşturmayı da hedefliyor. Beş gün sürecek olan kongrenin pazar günü gerçekleşen galasında ise farklı mesleklerden konuşmacılar; edebiyat, sanat, gastronomi gibi alanlarla Hititleri ilişkilendirerek günümüzde farklı alanlarla kurduğu bağ konuşuldu.
Plastik kullanmak yasak
İÜ Hititoloji Anabilim Dalı, kongre nedeniyle oluşacak doğa kirliliğini ortadan kaldırmak ve “Karbon Ayak İzi”ni en aza indirmek amacıyla temasını “Yeşil Kongre” olarak belirledi. Bu kapsamda kongre boyunca cam ve kağıt malzeme kullanılacak, her katılımcı için sera gazını azaltan fidanlar dikilecek. Kongrenin bugünkü programında, İstanbul Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yer alan Ali Dinçol ve Muhibbe Darga salonunda yapılacak sekiz panel, 09.00’da başlayıp 18.00’de sona erecek. Türk ve yabancı yaklaşık 35 isim konuşmacı olarak yer alacak. Kongrenin son günü 8 Eylül’e kadar sanatçı Fazilet Kendirci’nin “Anatolia-Anadolu“ isimli eseri de İstanbul Üniversitesi Dr. Cemil Bilsel Kongre Salonu girişinde görülebilecek.