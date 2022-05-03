Hockney’in baharı İstanbul’a geliyor

İngiliz Pop Art akımının öncülerinden ressam David Hockney’nin eserleri ilk kez ülkemize geliyor. Sanatçı Hockney’nin “Baharın Gelişi, Normandiya, 2020” adlı sergisi Sakıp Sabancı Müzesi ve Akbank iş birliğiyle 11 Mayıs-29 Temmuz’da SSM’de ziyaret edilebilecek. Serginin eserleri, Hockney’in Normandiya’daki köy evine baharı resmetmek için gidip pandemi nedeniyle orada mahsur kalmasıyla ortaya çıktı. Ağaçların yaprak açması ve çiçeklerin tomurcuklanmasını gözlemleyerek çizmek isteyen Hockney, teknolojinin nimetinden faydalanarak resimlerini tablette oluşturdu. Baharı simgeleyen 116 resmin bulunduğu “Baharın Gelişi, Normandiya, 2020” isimli sergi, daha önce Londra Royal Academy’de ve Brüksel’deki Bozar’da sanatseverlerle buluşmuştu. Serginin üçüncü durağı İstanbul’da Sakıp Sabancı Müzesi olacak.

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