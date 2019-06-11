Hollanda ile gurbet sergisi

İki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sergi, daha önce de Hollanda’da görücüye çıktı.

HOLLANDA’DA 500 BİN TÜRK

İki ülke arasında 55 yıl önce Hollanda-Türk İşgücü Anlaşması imzalanmış ve ilk etapta 5 bin Türk işçi bu ülkeye göç etmişti. Yıllar içinde orada yeni hayatlar kuran Türklerin, bugün Hollanda’daki nüfusu 500 bine yaklaştı. Bu kapsamda,“Gurbette” sergisi, ülkede siyasetten kültüre, her sektörde yer alan Türklerin, çalışma şartları, komşuları ile ilişkileri gibi birçok konuyu kapsayacak. 14-29 Haziran tarihlerinde Ankara’da sanat severlerle buluşacak sergi, Atlas Kültür Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nce düzenlenecek. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin “göç” temalı eserleri sergilenecek.Öte yandan, göç, uyum ve entegrasyon” konulu konferans düzenlenecek. Daha önce Hollanda’da farklı şehirlerde düzenlenen sergi, araştırmacı-yazar Şahin Yıldırım’ın “50 jaar, 50 verhalen” kitabından esinlenerek hazırlandı.