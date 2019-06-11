Hayat Hollanda ile gurbet sergisi
KÜLTÜR SANAT

Hollanda ile gurbet sergisi

Türklerin Avrupa’daki gurbet noktalarından biri olan Hollanda’daki göç hayatını konu alan “Gurbette” isimli sergi, 14-29 Haziran’da Ankara’da ziyarete açılacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ankara’da sanat severlerle buluşacak sergi, Atlas Kültür Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nce düzenlenecek.
Ankara’da sanat severlerle buluşacak sergi, Atlas Kültür Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nce düzenlenecek.

İki ülkenin ortaklaşa gerçekleştireceği sergi, daha önce de Hollanda’da görücüye çıktı.

HOLLANDA’DA 500 BİN TÜRK

İki ülke arasında 55 yıl önce Hollanda-Türk İşgücü Anlaşması imzalanmış ve ilk etapta 5 bin Türk işçi bu ülkeye göç etmişti. Yıllar içinde orada yeni hayatlar kuran Türklerin, bugün Hollanda’daki nüfusu 500 bine yaklaştı. Bu kapsamda,“Gurbette” sergisi, ülkede siyasetten kültüre, her sektörde yer alan Türklerin, çalışma şartları, komşuları ile ilişkileri gibi birçok konuyu kapsayacak. 14-29 Haziran tarihlerinde Ankara’da sanat severlerle buluşacak sergi, Atlas Kültür Merkezi ve Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nce düzenlenecek. Marmara Üniversitesi öğrencilerinin “göç” temalı eserleri sergilenecek.Öte yandan, göç, uyum ve entegrasyon” konulu konferans düzenlenecek. Daha önce Hollanda’da farklı şehirlerde düzenlenen sergi, araştırmacı-yazar Şahin Yıldırım’ın “50 jaar, 50 verhalen” kitabından esinlenerek hazırlandı.

Müzecilikte kendi dilimizi bulmalıyız
HAYAT
Müzecilikte kendi dilimizi bulmalıyız
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Türk pilotlarınF-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotların
F-35 eğitimi sonlandırıldı

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.
New Yorkta büyük panik

New York'ta büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.

Fatih'e dokunan<br>sonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
İzlanda'nın yalanı<br> ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı
ortaya çıktı

A Millilerimize yapılan skandalın yankıları sürüyor.
Beşiktaş'a önerdiği <br>ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cüret edene cevabını veririz

Cüret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.