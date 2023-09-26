Hoş geldin Ey Kutlu Elçi!

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Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (sav) dünyayı teşrif ettiği Mevlit Kandili, bugün idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Mevlid-i Nebi Haftası'nda Efendimiz'i her yerde tanıtacağız" dedi.

04:00 . 26/09/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Ali Erbaş.

Ali Erbaş.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğum günü olan Mevlid Kandili, bugün idrak edilecek. Hazreti Muhammed’in dünyayı teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12’nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Mevlid-i Nebi Haftası olarak “Peygamberimiz, İman ve İstikamet” temasıyla 26 Eylül-2 Ekim arasında çeşitli etkinliklerle idrak edilecek.

PEYGAMBERİMİZ’İ HATIRLATACAĞIZ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda düzenlenen “Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı”na katıldı. Erbaş, “Yıllardan beri olduğu gibi bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası’nda ülkemizin her yerinde, şehirlerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde, köylerimizde, yurt dışında ulaşabildiğimiz yerlerde, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya, 2 bin 500 kadar hocamızın bulunduğu her yerde, Peygamber Efendimiz’i anacağız. Onun insanlığa kazandırdığı zenginlikleri yeniden hatırlayıp hatırlatacağız. Bütün insanlara Peygamber Efendimiz’i tekrar tekrar tanıtmaya çalışacağız” diye konuştu.

OKULLARDA DA ETKİNLİKLER YAPILACAK

Okullarda, Hz. Muhammed’in hayatını ön plana çıkaran siyer ve şiir yarışmaları ile çeşitli etkinliklerle Mevlid-i Nebi Haftası’nın değerlendirileceğini kaydeden Erbaş, “Gençlik koordinatörlerimiz, gençlerimize yardımcı oluyor, onlara sahip çıkıyor. Hoca hanımlar, Peygamber Efendimiz’in aile hayatını örnek olarak milletimize tanıtmaya gayret ediyor. Çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız” ifadelerini kullandı.


Mevlid kandili mesajları: Anlamlı, kısa, uzun, ayetli, hadisli
Mevlid kandili mesajları: Anlamlı, kısa, uzun, ayetli, hadisli

Mevlid gecesi mesajları resimli aramalar mübarek gecenin yaklaşmasıyla birlikte sevdiklerine mesaj atmak isteyenlerin gündeminde. Diyanet dini günler takvimine göre Mevlid Gecesi bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. Peygamber Efendimiz'in doğum günü, bütün Müslümanların bayramıdır. Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip kutlu doğum gecesinde Mevlid gecesi mesajları araştırılmaya başladı. Vatandaşlar anlamlı günlerde dualı, en güzel, resimli, ve hadislerle güzel kandil mesajlarını Facebook, Twitter, instagram hikayelerinde paylaşarak o gecenin anlamlı mesajlarla perçinliyor. Anlamlı, kısa, dualı, resimli, en güzel Mevlid gecesi mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.


#Mevlid Kandili
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