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Hayat Hukuk kliniği
AKTÜEL

Hukuk kliniği

Adalet Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hukuk Kliniği” projesiyle hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri adliyelerde, mağdur, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu dezavantajlı gruplara danışmanlık hizmeti veriyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Proje kapsamında, çeşitli yerlerde stantlar kuruldu.
Proje kapsamında, çeşitli yerlerde stantlar kuruldu.

Adalet Bakanlığı’nın 2019 Performans Programı’nda yer alan “Hukuk Klinikleri” faaliyete başladı. Ankara’da hayata geçirilen proje ile hukuk fakültesi öğrencileri şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınlara, çocuklara, aile bireylerine danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

678 MAĞDUR YARARLANDI

Proje kapsamında, Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi’ndeki aile mahkemelerine, Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında, Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ne stantlar kuruldu. Stantlarda görevlendirilen hukuk fakültesi son sınıf öğrencileri, başvuran kişilere görüşmeler gerçekleştiriyor ve gerekli bilgileri aktarıyor. Protokolün uygulamaya konulduğu 25 Mart’tan itibaren Ankara Adliyesi ve Ankara Batı Adliyesi’nde 498, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve Kadın Sığınma Evlerine Bağlı İlk Kabul Merkezlerinde 73, Ankara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ise 107 olmak üzere toplam 678 mağdur hukuk kliniklerinden yararlandı.

Mağdurlara özel hukuk klinikleri
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