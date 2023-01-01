Hünkâr Kasrı lale açtı

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Yeni Camii Hünkar Kasrı'ndaki sergilerin sanatseverlerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, “Yeni sergimizde çini sanatının eşsiz güzelliğini yansıtan eserlere yer verdik. Çini geleneksel Türk sanatlarının en önemlilerinden biri. Cami, köşk, saray gibi pek çok mimari eser adeta bir nakış gibi işlenmiştir. Yeni Camii Hünkar Kasrı'mız da adeta bir çini müzesi gibidir” diye konuştu.

Sanatçı Çevik, çalışmalarıyla ilgili bir kitabı yakın zamanda çıkaracağını belirterek “Böyle bir çalışmanın takdir toplamasından dolayı çok umutluyum. Eserlerin burada sergileniyor olması bana çok heyecan veriyor. Biz nasıl yurt dışına çıktığımızda gördüğümüz her farklı şeyi anlatıyoruz, bu tarih olduğu için bir turistin buraya gelip benim dinimden, tarihimden bir şey öğrenerek kendi ülkesinde anlatıyor olması benim için çok önemli” dedi.