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Hayat

Hünkâr Kasrı lale açtı

Çini sanatçısı Gülüzar Çevik, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda “Lalezar” isimli bir seramik sergisi açtı.

04:00 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sanatçı “Cennet Bahçesi” isimli eserini anlatırken...

Sanatçı “Cennet Bahçesi” isimli eserini anlatırken...

Sergide çini kaplamalarıyla ünlü Rüstem Paşa Camii’nin lalelerini sanatseverlerle buluşturan Çevik, yüksek lisans tez çalışmasında ortaya çıkardığı motiflerden oluşan eserleri sergiliyor. Tezinde, caminin 41 değil 66 farklı lale motifine sahip olduğunu ortaya çıkaran sanatçı, bu laleleri çalışarak farklı tasarımda panolar hazırladı. Cennet Bahçesi eserinde ise 66 laleyi bir araya getirdi. Sergi, 30 Eylül'e kadar Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda görülebilecek.

ÇİNİ MÜZESİ GİBİ

İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, Yeni Camii Hünkar Kasrı'ndaki sergilerin sanatseverlerden büyük ilgi gördüğüne dikkati çekerek, “Yeni sergimizde çini sanatının eşsiz güzelliğini yansıtan eserlere yer verdik. Çini geleneksel Türk sanatlarının en önemlilerinden biri. Cami, köşk, saray gibi pek çok mimari eser adeta bir nakış gibi işlenmiştir. Yeni Camii Hünkar Kasrı'mız da adeta bir çini müzesi gibidir” diye konuştu.

Sanatçı Çevik, çalışmalarıyla ilgili bir kitabı yakın zamanda çıkaracağını belirterek “Böyle bir çalışmanın takdir toplamasından dolayı çok umutluyum. Eserlerin burada sergileniyor olması bana çok heyecan veriyor. Biz nasıl yurt dışına çıktığımızda gördüğümüz her farklı şeyi anlatıyoruz, bu tarih olduğu için bir turistin buraya gelip benim dinimden, tarihimden bir şey öğrenerek kendi ülkesinde anlatıyor olması benim için çok önemli” dedi.



#Aktüel
#Sanat
#İTO
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