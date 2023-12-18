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Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç hayatını kaybetti

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Kılıç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan Kılıç, meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçirmişti.

21:16 - 18/12/2023 Pazartesi
DHA
Gazeteci Hasan Kılıç
Gazeteci Hasan Kılıç

79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. Kılıç'ın cenazesi, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nden Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Hasan Kılıç kimdir?

1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı. Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu. 2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.





#Hasan Kılıç
#Hürriyet
#Gazeteci
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