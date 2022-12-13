Hüzün Üçgeni’ne dört ödül birden

Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” filmi, Avrupa Film Akademisi’nin düzenlediği “35. Avrupa Film Ödülleri”nde dört ödüle layık görüldü. İzlanda’nın başkenti Rejkjavik’te düzenlenen ödül töreninde yapım, “En İyi Film” “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” dallarında ödül aldı. Filmin oyuncusu Zlatko Buric ise “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ödüllendirildi. Bu sonuçla TRT ortak yapımları, iki yıl üst üste “Avrupa Film Ödülleri”nde en iyi film ve yönetmen ödülünü aldı. Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

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