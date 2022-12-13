Hayat Hüzün Üçgenine dört ödül birden
KÜLTÜR SANAT

Hüzün Üçgeni’ne dört ödül birden

Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” filmi, Avrupa Film Akademisi’nin düzenlediği “35. Avrupa Film Ödülleri”nde dört ödüle layık görüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüzün Üçgeni’ne dört ödül birden
“Hüzün Üçgeni” filmi, “35. Avrupa Film Ödülleri”nde dört ödüle layık görüldü.

Altın Palmiye ödüllü TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” filmi, Avrupa Film Akademisi’nin düzenlediği “35. Avrupa Film Ödülleri”nde dört ödüle layık görüldü. İzlanda’nın başkenti Rejkjavik’te düzenlenen ödül töreninde yapım, “En İyi Film” “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Senaryo” dallarında ödül aldı. Filmin oyuncusu Zlatko Buric ise “En İyi Erkek Oyuncu” dalında ödüllendirildi. Bu sonuçla TRT ortak yapımları, iki yıl üst üste “Avrupa Film Ödülleri”nde en iyi film ve yönetmen ödülünü aldı. Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı film, modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
HAYAT
Sınıf çatışması dünyanın her yerinde var
Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

Doğu Ekspresi yolcusu kalmasın

​2022-2023 dönemi ilk seferi başladı.
İstismar davasında yargılama başladı

İstismar davasında yargılama başladı

​Adalet Bakanlığı sessiz kalmadı.
Valizlerinizi hazırlayın

Valizlerinizi hazırlayın

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.
Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

Gabar'da 150 milyon varillik petrol keşfedildi

​Rezerv değeri yaklaşık 12 milyar dolar.
Reddediyoruz lanetliyoruz

Reddediyoruz lanetliyoruz

​İsmailağa Vakfı'ndan açıklama.
50 yıldır böylesi görülmedi

50 yıldır böylesi görülmedi

​Antalya'daki selde metrekareye 207 kg yağmur düştü.

Döviz stoklayan zarar edecek

Döviz stoklayan zarar edecek

​Bankalara mevduatın yüzde 60'ını TL olarak tutma hedefi getirildi.
Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

Atina'yı şimdi de TF-X korkusu sardı

​Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini hedef aldılar.
Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

Borsa İstanbul 5.200'ü aştı

​Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı.
Borçlanma maliyeti düştü

Borçlanma maliyeti düştü

​Yıllar sonra yüzde 10'un altına geriledi.
Mevlana'ya geldiler

Mevlana'ya geldiler

​Milyonlarca kişiyi Konya'da buluştu.
Başında ölmesini bekledi

Başında ölmesini bekledi

​Eski eş gündüz vakti dehşet saçtı.
Fenerbahçelileri sevindiren haber

Fenerbahçelileri sevindiren haber

Ronaldo'dan Brezilya'nın yeni hocası ile ilgili ses getiren sözler.

Hırvatistan cephesinden Arjantin maçı öncesinde iddialı sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.