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Hayat İbrahim Çolak hayatını kaybetti
KÜLTÜR SANAT

İbrahim Çolak hayatını kaybetti

Sosyal medya üzerinden tacizle suçlanan İhtiyar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak yaşamına son verdi. Çolak’ın, Ankara Pursaklar’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. Çolak’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Çolak
İbrahim Çolak

Sosyal medya üzerinden tacizle suçlanan İhtiyar Kitabevi sahibi yazar İbrahim Çolak yaşamına son verdi. Çolak’ın, Ankara Pursaklar’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. Çolak’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Twitter’da “Leylasalinger” kullanıcı adlı Avukat Gültennur Batmaz, İbrahim Çolak’a taciz suçlamasında bulunmuştu. Daha sonra FETÖ ile ilgili paylaşımları sosyal medyada gündem olan kadın paylaşımlarını sildi ve hesabını kapattı. Yazar Çolak, intihardan önce sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum.”

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