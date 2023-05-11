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Hayat

İbrahim Erkal Esenler’de anılacak

04:00 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İbrahim Erkal.

İbrahim Erkal.

Esenler Belediyesi, Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları katkısıyla şarkıcı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal’ı vefatının altıncı yılında konserle anacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleşecek anma programında sanatçı yad edilecek. Konserde Mücahit Atasever, Murat Yıldız ve İsmail Bingöl Erkal’ın sevilen şarkılarını seslendirecek. Erzurum’a Gel, Canısı, Sevme, Sen Aldırma gibi önemli şarkılara imza atan şarkıcı, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetmişti.



#Esenler Belediyesi
#Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları
#İbrahim Erkal
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