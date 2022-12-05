Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.





TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Bir gencin, İbrahim Tatlıses ile tanışma hikayesini sorması üzerine Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde yüz yüze tanıştıklarını ancak kendisinin eserleriyle onu tanıdığını belirterek "O arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde bile birileri başka beklentiler içindeyken Tatlıses adeta yeniden doğdu. Görüyorsunuz şimdi yeri geliyor nasıl tize çıkıyor" ifadelerini kullandı.

OYNAT 00:56 İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu. “Ben bu Cumhurbaşkanımı nasıl sevmeyeyim. Vuruldum, başıma kaza geldi, gözümü açtım, başımda duran Cumhurbaşkanım, o zaman başbakandı. Almanya'ya gittim. İdo yanımda telefonda direkt başbakan 'Nasıl oldu, ameliyat nasıl geçti?' Amerika'ya gittim yine İdo 'Cumhurbaşkanı arıyor' dedi. Nasıl unutayım şimdi? Vefa denen bir şey var. Yalnız semt olarak geçiyor İstanbul'da vefa. İnsanlar arasındaki vefa çok önemli. Hiçbir zaman vefasını unutmadı bana karşı nerede görse el kaldırır nerede görse İbrahim Bey der. Ona karşı çok saygılı ve sevgiliyim” dedi. BiP'te paylaş

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'ONA KARŞI SEVGİLİ VE SAYGILIYIM'

Şarkıcı İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu.

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Tatlıses, "Ben bu Cumhurbaşkanımı nasıl sevmeyeyim. Vuruldum, başıma kaza geldi, gözümü açtım, başımda duran Cumhurbaşkanım, o zaman başbakandı. Almanya'ya gittim. İdo yanımda telefonda direkt başbakan 'Nasıl oldu, ameliyat nasıl geçti?' Amerika'ya gittim yine İdo 'Cumhurbaşkanı arıyor' dedi. Nasıl unutayım şimdi? Vefa denen bir şey var. Yalnız semt olarak geçiyor İstanbul'da vefa. İnsanlar arasındaki vefa çok önemli. Hiçbir zaman vefasını unutmadı bana karşı nerede görse el kaldırır nerede görse İbrahim Bey der. Ona karşı çok saygılı ve sevgiliyim" ifadelerini kullandı.

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