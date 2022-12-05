Hayat İbrahim Tatlıses Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı
AKTÜEL

İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle bir araya geldi. Programda 'İmparator' lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de yer aldı. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, başına gelen kazalar başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hiç yalnız bırakmadığını ve çok vefalı bir insan olduğunu dile getirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan- İbrahim Tatlıses

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Gençlerle buluşmaya sanatçı İbrahim Tatlıses ile gelen Erdoğan, programın açılışında çalınan "Gülüm Benim" şarkısına da eşlik etti.


TANIŞMA HİKAYELERİNİ ANLATTI

Bir gencin, İbrahim Tatlıses ile tanışma hikayesini sorması üzerine Erdoğan, belediye başkanlığı döneminde yüz yüze tanıştıklarını ancak kendisinin eserleriyle onu tanıdığını belirterek "O arzu edilmeyen olay bizi çok ama çok üzdü. Fakat o dönemlerde bile birileri başka beklentiler içindeyken Tatlıses adeta yeniden doğdu. Görüyorsunuz şimdi yeri geliyor nasıl tize çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı
OYNAT 00:56
İbrahim Tatlıses: Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı
Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'da düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu. “Ben bu Cumhurbaşkanımı nasıl sevmeyeyim. Vuruldum, başıma kaza geldi, gözümü açtım, başımda duran Cumhurbaşkanım, o zaman başbakandı. Almanya'ya gittim. İdo yanımda telefonda direkt başbakan 'Nasıl oldu, ameliyat nasıl geçti?' Amerika'ya gittim yine İdo 'Cumhurbaşkanı arıyor' dedi. Nasıl unutayım şimdi? Vefa denen bir şey var. Yalnız semt olarak geçiyor İstanbul'da vefa. İnsanlar arasındaki vefa çok önemli. Hiçbir zaman vefasını unutmadı bana karşı nerede görse el kaldırır nerede görse İbrahim Bey der. Ona karşı çok saygılı ve sevgiliyim” dedi.

'ONA KARŞI SEVGİLİ VE SAYGILIYIM'

Şarkıcı İbrahim Tatlıses de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu.

Tatlıses, "Ben bu Cumhurbaşkanımı nasıl sevmeyeyim. Vuruldum, başıma kaza geldi, gözümü açtım, başımda duran Cumhurbaşkanım, o zaman başbakandı. Almanya'ya gittim. İdo yanımda telefonda direkt başbakan 'Nasıl oldu, ameliyat nasıl geçti?' Amerika'ya gittim yine İdo 'Cumhurbaşkanı arıyor' dedi. Nasıl unutayım şimdi? Vefa denen bir şey var. Yalnız semt olarak geçiyor İstanbul'da vefa. İnsanlar arasındaki vefa çok önemli. Hiçbir zaman vefasını unutmadı bana karşı nerede görse el kaldırır nerede görse İbrahim Bey der. Ona karşı çok saygılı ve sevgiliyim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbrahim Tatlıses 'Urfalıyam Ezelden' türküsünü seslendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Asıl vizyon Şanlıurfa'da
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'vizyon' eleştirisi: Asıl vizyon Şanlıurfa'da

Liseli öğrenciler üretti

Liseli öğrenciler üretti

En büyük geçim kaynakları olacak.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
26 bin kişiyeiş kapısı açılacak

Ekim ayında bin 201 teşvik belgesi verildi.

Modern savaş yöntemleri uygulanıyor.

'Vurulunca gözümü açtığımda başımda Erdoğan vardı.'

'Literatürde güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram yok.'

Bayide ​fiyat oyunları sona erecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.