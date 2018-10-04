Hayat İbrahim Tatlısese onur ödülü verilecek
KÜLTÜR SANAT

İbrahim Tatlıses’e onur ödülü verilecek

Şarkıcı İbrahim Tatlıses’e 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış töreninde

20 filme yönetmen, üç filme senarist, iki filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attığı için ‘Onur Ödülü’ verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Tatlıses bu zamana kadar 36 filme oynadı.
İbrahim Tatlıses bu zamana kadar 36 filme oynadı.

Antalya Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin kapanış töreni yarın gerçekleşecek. Törende ödül alacak isimlerden biri ise İbrahim Tatlıses. Onur ödülü alacak olan Tatlıses’in sinema kariyeri festival organizasyonu tarafından şöyle açıklandı:

“1977 yılında ‘Ayağında Kundura’ albümüyle müzik piyasasına, 1978 yılında albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yapan, seksenli yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses’in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, üç filme senarist, iki filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı.”

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