Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat İcat çıkaran çocuklara proje teşviki
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İcat çıkaran çocuklara proje teşviki

Çekmeköy Belediyesi’nin yerli teknoloji ve sanayi için gençlerin yetiştirilmesini hedeflediği uluslararası bilim olimpiyatlarının dördüncüsü, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in adıyla düzenlendi. Yarışmaya 5 ülkeden 452 proje başvuru yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarışmacılar projelerini Çekmeköy Belediye Başkanı ile jüri üyelerine anlattı.
Yarışmacılar projelerini Çekmeköy Belediye Başkanı ile jüri üyelerine anlattı.

Çekmeköy Belediyesi’nin yerli teknoloji ve sanayi için gençlerin yetiştirilmesini hedeflediği uluslararası bilim olimpiyatlarında farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından 3 kategoride değerlendirilme yapıldı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Enerji Kategorisinde Taylan Tugay Cevahir ve Naim Ege Yıldız; Manyetik Alanın Yarattığı Elektron Zayıflığından Yararlanılarak Tasarruflu Enerji Üretimi ve Nikel Teknolojisi ile birincilik kazanırken, Araştırma Kategorisinde Emre Tunalı; Onlara Kucak Aç: Sokak Hayvanlarını İzleme, Bakımını Yapma ve Besleme Mobil Uygulaması ile, Deniz Mert Kara ve Hamdi Yağız Kamaç ise Karbon Kuantum Nokta-Manyetit Nanoparçacık Nanokompozitlerin Üretimi ve Manyetik Yüzeylerde Yapı Kusuru Dedektörü Olarak Kullanımı projeleri ile Teknoloji Kategorisinde birincilik kazandı. 3 kategorinin birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL ve mansiyon alan öğrencilere ise 2 bin TL ödül verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yıllarca çocuklarımızı icat çıkarma diye büyüttük. 4 yıldır gençlere icat çıkarın gelin ödüllendirelim diyoruz. Çünkü yerli ve milli sanayinin gelişmesi, teknolojide söz sahibi olabilmemiz için bilimle ilgilenen gençleri teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

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