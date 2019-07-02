İcat çıkaran çocuklara proje teşviki

Çekmeköy Belediyesi’nin yerli teknoloji ve sanayi için gençlerin yetiştirilmesini hedeflediği uluslararası bilim olimpiyatlarında farklı üniversitelerden akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından 3 kategoride değerlendirilme yapıldı. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini aldı.

Enerji Kategorisinde Taylan Tugay Cevahir ve Naim Ege Yıldız; Manyetik Alanın Yarattığı Elektron Zayıflığından Yararlanılarak Tasarruflu Enerji Üretimi ve Nikel Teknolojisi ile birincilik kazanırken, Araştırma Kategorisinde Emre Tunalı; Onlara Kucak Aç: Sokak Hayvanlarını İzleme, Bakımını Yapma ve Besleme Mobil Uygulaması ile, Deniz Mert Kara ve Hamdi Yağız Kamaç ise Karbon Kuantum Nokta-Manyetit Nanoparçacık Nanokompozitlerin Üretimi ve Manyetik Yüzeylerde Yapı Kusuru Dedektörü Olarak Kullanımı projeleri ile Teknoloji Kategorisinde birincilik kazandı. 3 kategorinin birincilerine 10 bin TL, ikincilerine 5 bin TL, üçüncülere 3 bin TL ve mansiyon alan öğrencilere ise 2 bin TL ödül verildi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Yıllarca çocuklarımızı icat çıkarma diye büyüttük. 4 yıldır gençlere icat çıkarın gelin ödüllendirelim diyoruz. Çünkü yerli ve milli sanayinin gelişmesi, teknolojide söz sahibi olabilmemiz için bilimle ilgilenen gençleri teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

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