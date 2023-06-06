İçecekte Türkiye'nin sağlık markası: Beypazarı doğal maden suyu

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan
Beypazarı Doğal Maden Suyu, 4. Lider Marka Ödüllerinde akademisyen, bilim insanı ve iş dünyasından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda
"İçecekte Türkiye'nin Sağlık Markası"
ödülüne layık görüldü.
Ödül sanat, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı, sunuculuğunu Emre Kınay ve Nefise Karatay üstlendiği törende Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan’a takdim edildi.
Niyazi Ercan ödülünü alırken yaptığı konuşmada,
”Doğanın adeta insanoğluna sakladığı mucizeyi, 1957′ den beri tüketicilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yerin en derin katmalarında 60 yıllık süreçte oluşan maden suyumuzun doğal yapısını muhafaza ediyoruz. Maden suyumuzun çıktığı doğal havzayı özenle korurken, tesisimize sürekli yatırım yapıyor, dünya üzerindeki en teknolojik maden suyu tesislerinden olan fabrikamızda saatte 300 bin şişe dolum kapasitesiyle çalışıyoruz. Türkiye’nin en büyük maden suyu tesisine sahip olduğumuz gibi, sektör lideri olarak da Türkiye pazarında önemli bir satış hacmine sahibiz. Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada taşımak için ihracat çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Türkün olduğu her coğrafyada maden suyumuzu ulaştırmak en büyük hedeflerimizden birisidir. Yatırımlarımız ve kapsamlı AR-GE çalışmalarımızla Beypazarı’nı Türkiye’nin içecekte sağlık markası haline getirmiş olmak bizleri gururlandırıyor.”
dedi.
Eğitim Düzeyi Artıkça Maden Suyu Tüketimi De Artıyor
Eğitim Düzeyi Artıkça Maden Suyu Tüketimi De Artıyor
Niyazi Ercan, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada maden suyu tüketiminin, sağlıklı yaşam açısından önemine dikkat çekti.
“Maden suyunun içinde doğal olarak bulunan pek çok mineralin insan vücudunda önemli işlevleri vardır. Kalsiyum kemik ve diş sağlığı, magnezyum kalp ve damar sağlığı, bikarbonat sindim sistemi, potasyum hücre mekanizması gibi pek çok konuda insan sağlığını desteklemektedir. Bu nedenle düzenli maden suyu tüketimi minerallerin doğal olarak karşılanması açısından oldukça yararlıdır. Maden suyunu sağlıklı koşullarda tüketiciyle buluşturmak da çok önemlidir. Bu nedenle en sağlıklı ambalaj olan cam şişeyi tercih ediyoruz. Böylece maden suyumuz tüm doğallığı korunarak tüketicimizle buluşuyor. Cam şişeler aynı zamanda doğa dostu ve geri dönüştürülebilir olduğu için de her anlamda sağlıklı ve güvenlidir.”
dedi.
Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayan Niyazi ERCAN,
“Ülkemiz çok değerli maden suyu kaynaklarına sahip olmakla beraber kişi başı maden suyu tüketim miktarı olarak Avrupa’nın ve Amerika’nın çok gerisinde kalmaktadır. Ülkemizde maden suyu sektörü açısından gidilecek daha çok yol vardır. Halkımızı maden suyunun faydaları konusunda bilgilendirmek ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak toplumuzun sağlığı açısından son derece önemlidir. Eğitim düzeyi arttıkça maden suyu tüketim oranı da artmaktadır. Dünya üzerinde en sağlıklı içeceklerden olan maden suyunu tanıtmak sağlıklı yarınlar için önemli ve gerekli bir adamdır. Biz Beypazarı olarak bu konuda da projeler üretiyor, toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”
dedi.
Doğallık ve Sağlık Öne Çıkan Trendler
Doğallık ve Sağlık Öne Çıkan Trendler
Niyazi Ercan,
“İçecek sektöründe son yıllarda dünyada ve ülkemizde tüketici beklentilerini incelediğimizde “Doğallık ve Sürdürebilirlik” ile “Sağlıklı ve Faydalı” olmak temalarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Biz bu iki ana temadan yola çıkıp tüketici beklentilerinden ilham alarak Beypazarı maden suyunu en sağlıklı ve doğal yollarla tüketici ile buluşturmak için çalışıyoruz. Bu noktada içeceklerin işlevselliğini artırmak için sade maden suyumuzun yanı sıra meşrubat sanayinin aromalı lezzetlerini ve gazozu da maden suyu sağlığı ile buluşturuyoruz. Aynı zamanda koruyucu, glikoz gibi yapaylıklardan uzaklaşarak doğal tatlandırıcı ve meyve aromalarıyla yeni nesil içecekler üretiyoruz. Şu an 11 meyve aromalı maden suyumuz ve gazozumuz raflarda tüketicimiz ile buluşmaktadır. Maden suyunun bir sofra içeceği olarak tüketimde yer bulması içinde büyük boy Premium şişelerimizi piyasaya sunduk. 75 cc.lik Premium şişelerimiz cam ambalajı, çevir-aç kapağı ve şık tasarımıyla tüketicilerimizden tam not aldı.”
dedi.
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1 saat önce