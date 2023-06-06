İçecekte Türkiye'nin sağlık markası: Beypazarı doğal maden suyu

“Maden suyunun içinde doğal olarak bulunan pek çok mineralin insan vücudunda önemli işlevleri vardır. Kalsiyum kemik ve diş sağlığı, magnezyum kalp ve damar sağlığı, bikarbonat sindim sistemi, potasyum hücre mekanizması gibi pek çok konuda insan sağlığını desteklemektedir. Bu nedenle düzenli maden suyu tüketimi minerallerin doğal olarak karşılanması açısından oldukça yararlıdır. Maden suyunu sağlıklı koşullarda tüketiciyle buluşturmak da çok önemlidir. Bu nedenle en sağlıklı ambalaj olan cam şişeyi tercih ediyoruz. Böylece maden suyumuz tüm doğallığı korunarak tüketicimizle buluşuyor. Cam şişeler aynı zamanda doğa dostu ve geri dönüştürülebilir olduğu için de her anlamda sağlıklı ve güvenlidir.”