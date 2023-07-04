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İDDEF 3,5 milyon kişiyi sevindirdi

İDDEF, 47 ülkede 309 bölgede 79 bin 334 hisse kurbanı 3 milyon 412 bin kişiye ulaştırdı.

Haber Merkezi
04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
İDDEF.

İDDEF.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla yurt dışı bağış organizasyonu düzenledi. Bağışlanan kurbanlar Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 47 ülke 309 bölgede kesilerek dağıtıldı. 79 bin 334 hisse kurban eti, 3 milyon 412 bin 444 kişiye dağıtıldı. İDDEF, Afganistan, Etiyopya, Somali, Kenya, Gazze, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde yer alan mülteci kampları, kuraklık ve kıtlık yaşayan alanlar ile savaş bölgelerinde de kurban kesimi ve et dağıtımı yaptı.



#İDDEF
#İnsani Yardım
#Kurban Bayramı
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