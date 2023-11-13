İDDEF Afganistan'da camii ve yetimhane açtı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), eğitim ve insani yardım çalışmalarını sürdürdüğü Afganistan’da hayırseverlerin desteğiyle Gazne şehrinde inşa ettiği Mahmud Ustaosmanoğlu Yetimhanesi ile Tahkar şehrinde tamamlanan Mahmud Ustaosmanoğlu Camisini hizmete açtı. Türkiye’den Afganistan’a giden İDDEF Yönetim Kurulu Üyeleri ile İsmailağa heyeti açılış törenlerine katılım sağlayarak, bir dizi ziyaret ve temasta bulundu.





Afganistan'da yaşanan insani kriz, deprem ve göçmenlere karşı acil yardım çalışmasını sürdüren, eğitim, kalıcı eser, insani yardım ve su kuyusu gibi çalışmalarla Afgan halkının yanında olan İDDEF, cami, medrese ve yetimhane gibi hizmetlerine devam ediyor. Son olarak Başkent Kabil’de Kubbetu’s Sahra Camii mimarisi ile cami inşa eden İDDEF, Türkiye’den hayırseverlerin desteğiyle yetim çocuklara çatı olacak yetimhaneyi, bölge halkının ibadetlerini gerçekleştirip, eğitimlerini alabilecekleri camiyi hizmete açtı. Kalıcı eserler için düzenlenen açılış töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti, konuşmalar ve temenniler ifade edilirken, katılımcılar yetim çocuklar ve bölge halkıyla birlikte eserleri gezerek sohbet etti.





İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Dost ve kardeş ülke Afganistan özellikle işgal döneminin sona ermesinin ardından hızlı bir şekilde her yönden eksiklikleri gidermeye ve sorunları çözmeye çalışıyor. Devletimiz öncülüğünde, kurumumuzun da katkısıyla ülkemizden son olarak 19. İyilik Treni’nin gönderilmesiyle insani yardım ulaştırılırken, İDDEF olarak insani yardım faaliyetlerimizle birlikte ülkenin imar ve ihya sürecinde yer alarak eğitim çalışmaları yapıyoruz. Bugüne kadar onlarca kalıcı eserin açılışını yaparak temelini atarken, son olarak Gazne şehrinde Mahmud Ustaosmanoğlu Yetimhanesi’ni hizmete açtık. Toplam 1042 metrekare alan üzerine 750 metrekare kullanılabilir alana sahip yetimhanemiz iki katlı olup, 22 sınıftan oluşuyor. 650 yetim öğrencinin kalacağı ve eğitim göreceği şekilde planlanan yetimhanemizin Afganistan’a hayırlı olmasını dileriz. Türkiye’den katılan heyetimizle birlikte ikinci açılışımız ise Takhar şehrinde oldu. 900 metrekare alana tek katlı olarak inşa edilen camimiz bölge halkının hem ibadet ihtiyacına hem de eğitim ihtiyacına cevap verecek şekilde planlandı. Mahmud Ustaosmanoğlu Camimiz aynı zamanda bölgedeki 320 öğrenciye eğitim yuvası olacak” denildi.



