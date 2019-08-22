Hayat İDDEF dünyada 2,3 milyon kişiye ulaştı
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İDDEF dünyada 2,3 milyon kişiye ulaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu, bu bayramda bağışlanan 52 bin 265 hisse kurbanın, 3 kıta 33 ülke ve 253 bölgede 2,3 milyona yakın gerçek ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını açıkladı. Yazılı açıklamada; ”İDDEF’e güvenip kurbanını emanet eden bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF tarafından 2,3 milyon kişinin sofrasına kurban bereketi dağıtıldı.
İDDEF tarafından 2,3 milyon kişinin sofrasına kurban bereketi dağıtıldı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) “Paylaş Kurbanını Kardeşinle” sloganıyla düzenlediği 2019 Kurban Bayramı organizasyonunda Afrika, Asya ve Balkanlar’daki 33 ülke 253 bölgede 52 bin 265 hisse kurban keserek 2,3 milyon yoksul kimsenin hanesine kurban bereketini taşıdı.

İDDEF’ten yapılan yazılı açıklamada, “10 yıldır olduğu gibi bu yıl da güven ve şeffaflık içinde vekaletle kurban kesim organizasyonunu gerçekleştirdik. Tüm bağışçılarımıza kurban kesim videolarını ulaştırmaya başladığımız gibi yine şeffaflık ilkemiz gereği kurban eti dağıtılan 210 bin ailenin yerleşim yeri ve rakamlarının yer aldığı raporu web sitemizde yayınlamak üzere hazırlamaya başladık. İDDEF’e güvenip kurbanını emanet eden bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

BAĞIŞÇILARIN DİLEĞİ YERİNE GETİRİLDİ

  • İDDEF tarafından gönül coğrafyası olarak adlandırılan 4 kıtada, 33 ülkede, yüzlerce bölgede 2,3 milyon kişinin sofrasına kurban bereketini dağıtıldığının belirtildiği açıklamada; “Kurbanını İDDEF’e bağışlayan 52 bin 265 bağışçının adına dünyanın dört bir yanında İslami usul ve kaidelere uygun olarak kesilen kurbanlar gerçek ihtiyaç sahiplerine tek tek ulaştırıldı. En önemlisi de; yüzbinlerce ailenin evlerine ve sofralarına girerek pay edilen kurban eti ve hediyeleri bağışçılarımızın arzu ettiği şekilde teslim ettik. Yoksul ve mazlum Müslüman kardeşlerimizle kardeşliğimizi pekiştirerek bayram sevinçlerine ortak olduk. Bayramda kurbanı kesilen vekalet sahiplerine anlık olarak bilgilendirme mesajı gönderildi. Hayırseverler ayrıca www.iddef.orgweb sitesi üzerinden de kurbanlarının durumunu sorgulayarak hangi ülkede kesildiğini öğrenme imkanı buldu” denildi.

ŞEHİTLERİN RUHUNA KURBAN KESİLDİ

İDDEF’in şehitleri unutmayarak 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerin ruhuna Kenya’da kurban kestiğinin belirtildiği açıklama, şöyle devam etti:

“İDDEF, Afrika, Asya ve Balkanlar’ı kapsayan 3 kıta 33 ülkede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirdi. Bağışçılardan alınan kurban emanetinin yerine getirildiği ülkeler; Burkina Faso, Gine, Mali, Gana, Gürcistan, Gambiya, Senegal, Etiyopya, Sırbistan (Sancak Bölgesi), Azerbaycan, Hindistan, Uganda, Kenya, Kazakistan, Pakistan, Kırgızistan, Sudan, Fildişi Sahili, Tanzanya, Sri Lanka, Nijer, Nijerya, Benin, Somali, Açe, Özbekistan, Nepal, Yemen, Bangladeş, Filipinler, Malezya ve Suriye’den oluştu.

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