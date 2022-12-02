İDDEF kış boyunca 'İyilik Isıtır' diyecek

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) her yıl olduğu gibi 2022-2023 kış mevsimi kapsamında soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren İdlib, Yemen, Afganistan, Pakistan, Lübnan ve Gazze’deki mazlum ve mağdur siviller için “İyilik Isıtır” sloganıyla harekete geçti.

İDDEF, kış yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti, soba ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle kış sonuna kadar düzenli olarak dağıtacak.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Kış soğuklarının iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle savaş, istikrarsızlık ve doğal afetlerin yaşandığı coğrafyalardaki zorlu hayatların soğuk hava ve kar yağışıyla daha da ağırlaştığı bir sezonda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. Bu kapsamda Sureyi/İdlib, Yemen, Afganistan, Pakistan, Gazze ve Lübnan’daki derme çatma barakalarda, yakacaksız ve eşyasız evlerde soğuğa direnen kardeşlerimiz için İyilik Isıtır temasıyla kış yardımına başlıyoruz. Yıl boyunca temel insani yardım malzemeleri başta olmak üzere kalıcı eser çalışmalarıyla yanında olduğumuz kardeşlerimizin en çok zorlandığı kış aylarını da rahat geçirmeleri için desteğimizi veriyoruz. Tüm hayırseverlerimizi kışın ayazını korunaksız kamplarda bekleyen mazlum ailelerin yanında olmaya davet ediyoruz” denildi.

REKLAM