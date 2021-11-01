Hayat İDDEF Medreselerinde Mevlid-i Şerif Gecesi
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İDDEF Medreselerinde Mevlid-i Şerif Gecesi

İDDEF, Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in dünyaya teşrifleri münasebetiyle dünyanın dört bir yanında Mevlid-i Şerif programları düzenledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEF Medreselerinde Mevlid-i Şerif Gecesi
Mevlid-i Şerif Gecesi

Dünyanın tüm İslam beldelerinde âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşrifinin heyecanı sararken bu anlamlı gecede gönüller huzur buldu. Türkiye’den hocaların katıldığı ve bir hafta boyunca süren programlarda Bangladeş’ten Gine’ye, Kırgızistan’dan Tanzanya’ya kadar birçok ülkede dualar edildi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyaya teşrifleri münasebetiyle yurt dışındaki medreselerinde on binlerce talebeyi ve Müslüman halkı bir sofrada buluşarak Mevlid-i Şerif'i Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve naatlarla idrak etti.

İDDEF medreseleri, Müslümanlar, hocalar ve talebelerin katılımıyla Mevlid-i Şerif’in bereketine ev sahipliği yaptı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla idrak edilen gece, hayırseverlerin destekleriyle düzenlenen iftar yemeği ile başladı. Hayırseverlerin gönül misafiri olduğu sofralarda talebeler ve ihtiyaç sahipleri iftar yaptı. Dünyanın farklı coğrafyalarında düzenlenen programlarda Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve naatlar okundu.

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