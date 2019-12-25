İDDEF, Yemen’i yalnız bırakmıyor

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) iç savaşla birlikte dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı Ortadoğu ülkesi Yemen’e yönelik başlattığı acil yardım kampanyasını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. İDDEF, bu kapsamda hayırseverlerin bağışladığı çeşitli gıda kumanyalarını ve battaniyelerini yeni etap yardım çalışmaları kapsamında ülkeye ulaştırdı.

YARDIMLA GİDİP DUAYLA DÖNÜYORLAR

Yemen’de gerçekleşen insani yardım çalışmalarıyla ilgili İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Yemen’de milyonlarca kardeşimiz açlıkla ve şu sıralar özellikle soğukla mücadele ederken, 12 milyon çocuk acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Her geçen gün insanlık dramının içler acısı hale geldiği Yemen’deki 410 savaş mağduru aileye gıda kumanyalarını dağıttık. Ayrıca göçe zorlanarak çadırlarda hayat mücadelesi veren Yemenlilere 416 adet yün battaniyeyi teslim ettik. 2019 yılında 7 bin 640 aileye kumanya yardımı sağladık. Selamını ve yardımını götürdüğümüz bağışçımıza mazlum kardeşlerimizin dualarını ve teşekkürlerini getirdik” ifadeleri kullanıldı.

‘KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMIYORUZ’

Yemen

Hayatta kalma mücadelesi veren Yemenli ihtiyaç sahiplerinin iç savaşla birlikte yaralarını sarmak için harekete geçildiği hatırlatılan açıklamada; “Allah’ın izniyle, bağışçılarımızın desteğiyle kardeşlerimizi yalnız bırakmıyoruz. ‘Yemen’e Acil Yardım’ projesi kapsamında hayırsever bağışçılarımızın desteğiyle sıvı yağ, şeker, pirinç ve undan oluşan gıda kolilerini iç savaş mağduru kardeşlerimize ulaştırdık. Bağışlanan küçükbaş kurbanların kesimini gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Yemen’deki insani yardım çalışmalarını sürdürülebilirlik ilkemiz doğrultusunda istikrarlı bir şekilde devam ettiriyoruz” denildi.