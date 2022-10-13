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İDDEF'ten ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yeni eğitim döneminin başladığı Afrika’daki medreselerinde okuyan yoksul öğrenciler ile Gazze’deki okullarda eğitim almaya çalışan öğrencilere kıyafet yardımıyla birlikte içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye etti. İDDEF, ‘öğrenciye umut, ilme kalem ol’ eğitim yardımı projesi kapsamında kapsamda Afrika’daki Gine, Gana, Burkina Faso, Somali, Kenya, Tanzanya ve Etiyopya gibi ülkeler ile Filistin’in Gazze Şeridi’nde 8 bin öğrencinin yüzünü güldürdü.

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Haber Merkezi Diğer
​İDDEFten ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
İDDEF, ‘öğrenciye umut, ilme kalem ol’ eğitim projesi kapsamında Afrika kıtası başta olmak üzere Filistin’deki öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptı.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Dünyanın bir çok bölgesinde yeni eğitim yılı başlarken, 6-18 yaş arası 244 milyon çocuk ve genç okula gitme imkanından yoksun şekilde yaşıyor. Okula gitme imkanı olmayan 98 milyon çocuk ile Sahra Altı Afrika ülkeleri en kötü eğitim durumuna sahip.

Tüm bu üzücü tabloyla beraber İDDEF olarak dünyada eğitimden yoksun çocuk ve gençlerin ücretsiz bir şekilde eğitim alması için hayırseverlerimizin desteğiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Eğitim merkezi ve medreseler inşa ettiğimiz dünyanın dört bir yanındaki coğrafyalarda bir nebze de olsa eğitim ihtiyacına merhem olmaya çalışırken, diğer yandan hayırseverlerimizin hediyelerini öğrencilere teslim ediyoruz.

Bu kapsamda yeni eğitim döneminin başlamasıyla hayata geçirdiğimiz proje dahilinde öğrencilere eğitim seti ve kıyafet dağıtıyoruz. Medreselerimizde ücretsiz eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz büyük bir gayretle ilerledikleri eğitim yolculuklarında hayırseverlerin desteğiyle hediye ettiğimiz eğitim setiyle büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyor. Özellikle Afrika kıtasında ulaşılması zor ve pahalı olan kırtasiye malzemeleri öğrencilerin büyük bir ihtiyacını giderirken, ülkelerin yarınlarına umut veriyor. Yoksullukla mücadele eden kardeşlerimize eğitim heyecanını yaşatan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz” denildi.


Açıklamada, hayırseverlerin, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla ya da federasyonun "0212 6210065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabileceği kaydedildi.

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