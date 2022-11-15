Hayat İdlibde İyilik Okulu açıldı
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İdlib'de İyilik Okulu açıldı

Türk sivil yardım kuruluşu Deniz Feneri Derneği Suriye’nin İdlib ili kırsalında Kemmune de briket evlerin bulunduğu alan içinde AFAD’ın tahsis ettiği araziye ilkokul inşa etti. Dernek 18 derslikli bin 280 çocuğun eğitim göreceği İyilik Okulu'nu düzenlenen törenle hizmete açtı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İdlibde İyilik Okulu açıldı
İdlib'de İyilik Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Türkiye, dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların yüzünü güldürüyor. Hem devlet hem de sivil yardım kuruluşları aracılığıyla mazlum coğrafyalarda milyonlarca insana yardım elini uzatıyor.

11’inci yılına giren Suriye iç savaşı da şüphesiz en çok çocukları vurdu.

UNICEF, Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuğun yaşamını yitirdiği ve yaralandığını belirtti. Çatışmaların azalmasına rağmen geçen yıl 61 okula saldırı düzenlendiğine dikkat çekti.

Örgüt, Suriye'deki savaşın "yakın tarihin en kötü eğitim felaketlerinden birine" yol açtığını vurguladı.

Açıklanan bu yıkım tablosunu düzeltmek için kolları sıvayan Türk sivil yardım kuruluşu Deniz Feneri Derneği Suriye’nin İdlib ili kırsalında Kemmune de briket evlerin bulunduğu alan içinde AFAD’ın tahsis ettiği araziye ilkokul inşa etti.

Dernek 18 derslikli 1280 çocuğun eğitim göreceği İyilik okulunu düzenlenen törenle hizmete açtı.

Öğrencilere okul kıyafeti, çanta, defter, kalem, silgi ve suluktan oluşan kırtasiye seti verildi.

Savaşın içinde doğan ve büyüyen yüz binlerce çocuğun mahrum kaldığı eğitim hakkının tesis edilmesi amacıyla hizmete açılan okulun minikleri büyük bir mutluluk içindeydi.

İç savaş boyunca bombardıman ve yıkımdan başka bir şey görmeyen öğrencilerin heyecanı görülmeye değerdi.

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı AV Mehmet Cengiz yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Zulmün karşısındaki en büyük silah iyiliktir. İyiliği bütün dünyaya yaymak zorundayız. Eğer biz iyiliği yayabilirsek iyilik içerisinde nesiller yetiştirebilirsek iyiliği ne kadar dünyaya yayabilirsek zulmün karanlığını o kadar ortadan kaldırabiliriz”

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