İdrar kaçırmaya manyetik sandalyeli çözüm

İstanbul'da özel bir merkezde görevli Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu, yaptığı açıklamada, idrar kaçırma, sancılı idrar ve aniden idrara sıkışıp idrar tutamama, kesik ve idrara sık çıkma gibi belirtilerin pelvik taban (leğen kemiğinin alt destek tabanı) şikayeti olduğunu belirterek, bu sorunun erkeklerin yanı sıra kadınlarda daha sık görüldüğünü söyledi.

Bu şikayetlerin kişilerin yaşam kalitesini düşürdüğünü ifade eden Kulaksızoğlu, şunları ifade etti:

"Pelvik taban, birçok kas grubundan oluşuyor. İdrar kaçırma gibi sıkıntıların pelvik taban kaslarının fonksiyonlarındaki değişiklik ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Bu kasların çalışmaları, kasılıp gevşemeleri, cinsel fonksiyonları, idrar tutma ve yapma işlevleri, büyük abdesti tutabilme, kabızlık ve ishal, kadınlarda organların anatomik yerlerinde durmasını ve bahsettiğimiz organların ağrı ve duyarlılıkla ilgili sinir iletişiminin düzenlenmesini sağlar."

Prof. Dr. Haluk Kulaksızoğlu

Manyetik sandalye hastalara konfor sağlıyor

Kulaksızoğlu, idrar kaçırma gibi hastalıklara karşı davranışsal, ilaç ve pelvik taban egzersizleri gibi tedaviyöntemleri olduğunu belirterek, manyetik sandalye ile yapılan tedavi yönteminin de hastalara konfor sağladığını vurguladı.

Manyetik sandalye ile pelvik taban kaslarını manyetik alan enerjisi kullanarak çalıştırdıklarını ve tedavi gerçekleştirdiklerini anlatan Kulaksızoğlu, şunları kaydetti:

"Manyetik sandalye işlemi ağrısızdır ve herhangi bir anestezi gerektirmez. 15 dakikalık seanslar halinde uygulanır. Bilimsel çalışmalara göre haftada 2-3 seans yaklaşık 6 ile 8 hafta boyunca uygulanmalıdır. Pelvik taban egzersizlerinin etkili olabilmesi için doğru kas demetlerinin çalıştırılması esastır. Ancak hastaların bu kasları kendi başlarına algılaması kolay değildir. Manyetik alan uygulamasında kullandığımız sandalye bu alanda yani kasların algılanmasında kullanılmak üzere üretilmiştir."

Kulaksızoğlu, manyetik sandalye ile hastaların kaslarını istemli olarak kasıp gevşetebildiklerini anlatarak, "Uzun ve kalıcı etkisi, yan etkisinin olmaması ve diğer organları da etkilemediği için pelvik manyetik tedavi günümüzdeki birinci seçenek olarak kabul edilmelidir. İdrar tutma veya kaçırma gibi sorunlar ile gebelik sonrasında ileriye yönelik koruma amaçlı ve ileri yaşta idrar kaçırmayı önlemek gibi sorunlarda sıklıkla manyetik sandalyeyi kullanıyoruz" diye konuştu.

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Her 3 kadından birinde idrar kaçırma şikayeti var

Prof. Dr. Kulaksızoğlu, idrar kaçırma gibi şikayetlerin 20 yaş üzerindeki kadınların yüzde 25'inde, 40 yaş üzerindekilerin yüzde 40'ında görüldüğünü anlatarak, "50 yaş üzerindeki kadınların yüzde 60'nda idrar kaçırma gibi şikayetinin görüldüğü bildirilmiştir. Bu konu toplumda ciddi sağlık sorunudur, bunun nedeni ise aslında çoğunlukla doktora gidilmesinden çekinildiğinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Pelvik taban kaslarının kuvvetli olmadığına işaret eden Kulaksızoğlu, kadınlarda çoğul doğumlar, normal doğumun zor olması, kilo, hormonal değişiklikler, geçirilen enfeksiyonlar ve bu kas demetlerinin üzerinde yapılan her türlü cerrahi girişimlerin de benzer şikayetleri tetiklediğini aktardı.

Kulaksızoğlu, yanlış ya da bilinçsiz yapılan egzersizlerin de idrar kaçırma gibi şikayetlere neden olduğunu belirterek, "İleri yaş durumlarında ve kadınlarda doğum sonrası idrar kaçırma normal olarak biliniyor, ancak gebelik sonrası idrar kaçırma normal değildir. Bu durumdakilerin mutlaka üroloji hekimine başvurması gerekiyor" dedi.

HAYAT Küçük Ayberk'ten mucize adımlar

FOTOĞRAF 8 ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez. Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı. Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. . Boynunu kütletince felç oldu ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.

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