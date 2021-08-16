Hayat Iğdır Ovasında belgesel gibi görüntüler
AKTÜEL

Iğdır Ovası’nda belgesel gibi görüntüler

Iğdır’da hayvancılık yapan besiciler tarafından yetiştirilen mandaların çamur ve su göletlerindeki görüntüleri Afrika’da çekilen belgeselleri aratmıyor.

Haber Merkezi İHA
Iğdır Ovası’nda belgesel gibi görüntüler
Mandalar

Türkiye’nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı’nın Iğdır’a bakan yamacında besicilik yapan Iğdırlı vatandaşlar, ineğe göre daha verimli ve daha az masraflı olan manda yetiştiriciliği yapıyor. Besicileri manda yetiştiriciliğine sevk eden en önemli etken ise sütünün ve yoğurdunun lezzeti ile kalitesi. İneklere nazaran gördüğü her otu yiyebilme özelliğine sahip olan mandaların sıcak havalarda serinlemek için başvurdukları yöntem ise görenleri şaşkına çeviriyor. Gün içerisinde güneş ışınlarından korunmak için boylarını aşan çamur göletlerine giren mandalar, akşam eve dönüş yolculuğunda derin su göletlerine girerek temizleniyor. Girdikleri çamur ve su göletlerinde sadece baş bölümü dışarıda kalan manda sürüsünün çekilen görüntüleri ise Afrika’da çekilen belgeselleri aratmadı.

Çamur ve su göletlerine girmeye çalışıyorlar

Geçmişte yoğun bir şekilde yapılan manda yetiştiriciliğinin son yıllarda eskisi kadar olmasa da yeniden yapılmaya başlandığını belirten manda sahiplerinden Halis Uzunaras, bu hayvanların ineklere oranla daha verimli ve daha az masraflı olduğunu söyledi. Sıcak havalarda mandaların ilginç serinleme yöntemi hakkında bilgi veren Halis Uzunaras, “Manda yetiştiriciliği eskiden beri yapılıyordu. Özellikle sütünün ve yoğurdunun kalitesinden dolayı tercih ediliyordu. Ancak daha 1-2 sene öncesine kadar manda yetiştiriciliği yapılmıyordu. Ama tekrar manda yetiştiriciliğine devam edildi. Bu hayvanlar siyah renkli oldukları için güneş ışınlarını kendilerine çekiyorlar. Bu yüzden çamur ve su göletlerine girmeye çalışıyorlar. Diğer hayvanlar bu çamur ve su göletlerine girmiyor renklerinden dolayı. Bu hayvanların bir diğer özelliği ise gördüğü her otu yiyebiliyorlar. Diğer hayvanlar gibi değiller. Bunlar önüne gelen her otu yiyebilecek türden hayvanlar. Masrafları da çok az çünkü her çeşit otu yiyebildikleri için diğer hayvanlardan da çok farklılar bu mandalar” dedi.

Buradaki görüntüler Afrika’yı aratmayan görüntüler

Dışarıdan gelip buradaki mandaları gören vatandaşların yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Uzunaras, "Dışarıdan gelip mandaları gören insanlar çok farklı düşüncelere geçiyorlar. Mandaları görünce Afrika’yı aratmayan görüntüler gördüklerini söylüyorlar. Buradaki görüntüler Afrika’yı aratmayan görüntüler. Dışarıdan gelen insanların aklına direk bu görüntüler geliyor" dedi.

Belgesel izlemek mutlu ediyor
HAYAT
Belgesel izlemek mutlu ediyor

Adem amcayla olan dostluk hikayesi belgesel olmuştu: Yaren Leylek’in yavrusu beş numara Ürdün’e gitmiş
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Balıkçı Adem Amca ile kurduğu dostlukla adını duyuran Yaren Leylek, bu yıl 5 yavru dünyaya getirdi. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan bahar ayında yaptığı açıklamada, “Doğaseverler bize sık sık Yaren leyleğe verici takılması talebini iletiyordu. Uzmanlar, yetişkin leyleklere verici takılmasının riskli olduğunu ancak yavrulara takılabileceğini söyleyince biz de bu yönde karar kıldık” dedi. Karacabey Belediyesi tarafından Almanya’dan getirilen 40 gram ağırlığındaki güneş enerjisi ile çalışan uydu vericisi, haziran ayında en küçük yavru olan 'Beş numara'ya takıldı. Bu sayede, yavru leyleğin uçuş güzergahları kaydedilmeye başlandı.
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Geçen hafta yuvasından ilk kez ayrılan ‘Beş numara’, bulduğu sürü ile birlikte güneye doğru yola almaya başladı. Uygulama üzerinden leyleğin göç rotası, binlerce kişi tarafından yakından takip edildi. Ancak Türkiye’nin tek uydu vericili leyleği olan Beş numaranın, Adana Yumurtalık sahillerinden İskenderun Körfezi’ne doğru yol alırken, Akdeniz üstünde bir anda izleme programındaki sinyalinde kopukluk yaşandı. Bunu fark eden birçok doğasever ise sinyalin en son görüldüğü yerlerde telaşla leyleği aradı. Karacabey Belediyesi de konuyla ilgili bölgedeki kurumlarla iletişime geçti ancak sonuç alınamadı.
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Yapılan araştırmalarda leyleğin izine rastlanamayınca, sinyal karıştırıcı cihazlar yüzünden böyle bir şey yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu ve devamında ilk sinyal Ürdün’den geldi. Bu durum, leyleğin takipçileri tarafından sevinç ile karşılandı.
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Öte yandan, ‘Beş numara’ isimli leyleğin de içinde olduğu ve dünya üzerinde yüzlerce kuş ve memeli hayvanın takip edilmesine imkan sağlayan ‘Animal Tracker’ uygulaması, ücretsiz olarak cep telefonlarına indirilebiliyor.
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Adem amcayla olan dostluk hikayesi belgesel olmuştu: Yaren Leylek’in yavrusu beş numara Ürdün’e gitmiş
Bursa'da Yaren leyleğin en küçük yavrusu olan ve takipçilerinin 'Beş numara' ismini verdiği yavru leylek, önceki gün uydu takip cihazından sinyali kaybolunca doğaseverler tarafından büyük üzüntü ve merak konusu oldu. Bir gün sonra yavru leylekten ilk sinyal Ürdün'de geldi. Leyleğin yaşadığını öğrenenler büyük sevinç yaşadı.


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