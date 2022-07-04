​İHH 100 bin çocuğa bayramlık hediye edecek.

Vekaletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil 60 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan İHH İnsani Yardım Vakfı, yetimler ve ihtiyaç sahibi çocuklar için de çalışmalar yürütüyor. Çocukların bayrama yeni elbiselerle daha mutlu bir şekilde girmeleri için uzun yıllardır bayramlık projeleri yürüten İHH, bu yıl da bağışçıların destekleriyle 100 bin çocuğa bayramlık hediye etmeyi hedefliyor.

GEÇEN YIL 61 BİN 838 ÇOCUĞA BAYRAMLIK HEDİYE EDİLDİ

İHH tarafından geçen yıl Kurban Bayramı’nda Türkiye ile birlikte 20 ülkede 61 bin 836 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. İHH ayrıca, 50 ülkede ve Türkiye’nin 78 şehrinde 133 bini aşkın yetim çocuğu sponsorluk sistemiyle her ay düzenli olarak destekliyor. Her yıl 120 ülkede ise 1 milyondan fazla yetim çocuğa dönemsel yardımlar ulaştırılıyor.

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DESTEK OLMAK İÇİN

İHH’nın bayramlık projesi ile yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, 300 lira karşılığında bir yetimin bayramlığını karşılayabiliyor. Ayrıca, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 10 TL yardımda bulunulabiliyor. Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler ise, İHH’nın internet sitesi üzerinden ya da banka hesaplarına açıklama kısmına “BAYRAMLIK” yazarak projeye destek olabiliyor.

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