İHH bu yıl “Hep Birlikte Ramazan” diyecek

İHH ekipleri bu yıl “Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek.

Çeyrek asrı aşkın bir süredir her Ramazan ayında iftar sofraları kuran, kumanya ve gıda dağıtımları yapan, bağışçıların zekât, sadaka, fitre ve bağışlarını; savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakın demeden ilk elden ulaştıran İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

“Hep Birlikte Ramazan” sloganı ile çalışmalarını gerçekleştirecek olan İHH ekipleri, 28 yıllık tecrübenin verdiği güvenleulaştıkları bölgelerde yardıma muhtaç insanların, mültecilerin, yetim ailelerinin kapılarını çalacak, Ramazan bereketini taşıyacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de ve dünyada yetimler ile ailelerine destek olunacak, yetimlere bayramlık giysiler hediye edilecek, kumanyalar dağıtılacak, iftar sofraları kurulacak ve yetimler için nakdi yardımlarda bulunulacak. İHH’nın tüm bu yardımlarından Türkiye’de ve dünyada toplamda 1 milyon 162 kişi istifade edecek.

Yardımların çoğu Türkiye’deki muhtaçlara yapılacak

Bu Ramazan’da 70 bin kişi, hayırseverlerin fitre ve zekat bağışlarından faydalanacak. Bağışçılar, “Az sadaka, çok belayı def eder” diyerek ibadet anlayışı ile yardımlarını mağdur ve mazlumlara gönderebilecek. 120 TL olarak belirlenen kumanya paketleri, Türkiye’de ve yurt dışında toplamda 210 bin 500 adet olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Koronavirüs nedeniyle yardımlar, planlanan vakitten daha erken yola çıkarak 60 TIR’la birlikte 81 şehre ulaşmaya başladı. Yardımlar; gıda, temizlik malzemeleri, elbise, çocuklar için çikolata, şeker, balon, oyuncak ve bayramlık kıyafet olarak dağıtılacak. Hijyen paketi dağıtımlarından Türkiye’de 10 bin aile istifade edecek.

İHH, bu yıl yine yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürerek toplamda 1 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

İftarlıklar ulaştırılacak

Bağışçılar, yurt dışında hazırlanacak olan iftar sofralarına 15 TL katkıda bulunarak bir kişinin iftarlığını karşılayabilecek. 100 bin kişiye iftar verilecek. Sağlık tedbirleri kapsamında toplu iftarlar yerine herkesin kendi yaşadığı yerde sofra kurması sağlanacak. Suriye’nin çeşitli bölgelerinde ve var olan kamplarda da yine iftariyelikler hazır edilecek.

Çocuklar, Ramazanı heyecanla bekliyor

İHH’nın çocuklar için hazırladığı sürprizler arasında bayramlık kıyafetler de var. Hayırseverler, dünyanın dört bir yanında 150 TL’ye bir çocuğu baştan aşağıya giydirerek bayramlık ihtiyacını karşılayabilecek. Bayramlık kıyafet yardımlarından 50 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuk istifade edecek.

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Ayrıca 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde İNSAMER’in yetimlerle alakalı hazırladığı rapor medya ile paylaşılacak.

15 ülke ve bölgede

İHH, bu Ramazan ayında, dünyada 15 ülke ve bölgede, Türkiye’de 81 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak. Türkiye dışında savaş ve kriz bölgeleri ağırlıklı olmak üzere şu coğrafyalarda faaliyet yürütülecek:

Türkiye, Suriye, Filistin (Gazze), Yemen, Libya, Nijer, Kosova, Afganistan, Azerbaycan, Somali, Sudan (Hartum ve Darfur), Bangladeş (Arakan), Myanmar (Arakan) ve Bangsamoro.

Geçen sene neler oldu?

2019 Ramazan yolculuğunda İHH, 5 kıtada 120 ülke ve bölgede 1 milyon 570 bin 785 kişiye ulaştı. İHH, hayırseverlerin destek ve bağışlarıyla;

-226 bin 795 bin kumanya paketi dağıttı. 1 milyon 213 bin 131 kişi bu kumanyalardan faydalandı.

-221 bin 692 kişiye iftar yemeği verdi.

-60 bin ihtiyaç sahibine zekât, fidye ve fitre ulaştırdı.

-75 bin 152 yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

İyilik hareketine destek olmak için

Başta Türkiye’de ve dünyanın farklı yerlerinde zulüm gören, mağdur olan, dara düşen Müslümanlar için zekâtlarınızı, fitrelerinizi, sadakalarınızı ve kumanyalarınızı İHH’nın iyilik hareketine katabilir ve Ramazan boyunca gerçekleştireceği kampanyalara destek olabilirsiniz. Bağışçılar;

-FITRE yazıp 4072’ye SMS göndererek 27 TL,

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-IFTAR, KUMANYA ya da BAYRAMLIK kelimelerinden birini yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL,

-İHH’nın banka hesaplarından, internet sitesinden online olarak ve en yakın İHH merkezine başvurarak yardımda bulunabilirler.